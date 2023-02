El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a un treballador que va gravar i va difondre un vídeo seu a través de TikTok en el qual es queixava que l’empresa per a la qual treballava no els donava prou mascaretes i altres peces de protecció sanitària. «Som aquí per visibilitzar una mica com de malament i putejats que estem», deia el demandant, conductor d’ambulàncies i tècnic d’emergències sanitàries. Per aquesta i altres expressions va ser sancionat per l’empresa i finalment hauran d’indemnitzar-lo amb 10.000 euros. Perquè si bé el jutjat de primera instància no va acceptar plenament les seves reclamacions, el TSJC sí que ha acabat sentenciant al seu favor i condemnant la companyia per vulnerar el seu dret a la llibertat d’expressió.

Els fets es remunten al 16 de novembre del 2020, la segona onada de contagis covid vorejava el seu pic i un directiu de la companyia Transport Sanitari de Catalunya S.L. rep una trucada. Algú l’alerta que està veient en aquell moment una retransmissió en directe per TikTok de dos empleats en la qual es queixen de les seves condicions laborals i la falta d’equips de protecció individual (epi). Un dels dos treballadors és el demandant, que al seu torn ostenta la presidència del sindicat ASA-C (Agrupació Sindical d’Ambulàncies de Catalunya).

La corporació reacciona sancionant els dos empleats. Concretament imputa al demandant «desobediència continuada, abús de confiança, transgressió de la bona fe contractual i incompliment de la normativa de prevenció i salut laboral». Aquest últim punt perquè l’empleat va realitzar el directe per TikTok sense mascareta. I és que la companyia considera que els vídeos perjudiquen la seva imatge i per això li imposa 30 dies sense feina ni sou al primer i 15 dies a la seva companya. Aquesta és una de les bases de la defensa, portada pel bufet d’advocats Col·lectiu Ronda, ja que consideren que a ell se’l sanciona més per la seva afiliació sindical.

Els magistrats del TSJC consideren que les reivindicacions realitzades pel treballador s’emmarquen dins de la llibertat sindical i que l’empresa no pot penalitzar-lo per això. A més, al·leguen que la companyia no pot recriminar al treballador que reivindiqui les deficiències que consideri durant el seu horari laboral o dins del mateix centre de treball, ja que això «forma parteix integrant de les seves funcions» com a representant sindical. Sobretot si aquestes reivindicacions no pertorben l’activitat de l’empresa, com la mateixa companyia reconeix.

La llibertat d’expressió s’acaba amb la injúria

La sentència de l’alt tribunal català traça la línia de la llibertat d’expressió en si el que es va publicar a les xarxes socials pot ser o no percebut com a injuriós. «Som tècnics d’emergències sanitàries, som aquí per visibilitzar una mica com de malament i putejats que estem». «Si es reconegués que realment ens han deixat sols, en primera línia, hi ha molta gent a qui li cauria la cara de vergonya». «Si vols que t’atenguin, presenta’t i munta un sarau perquè així és com segur que mouen el cul». Aquests van ser alguns dels missatges que deixa el treballador en el seu vídeo de TikTok.

¿Són injurioses aquestes expressions? «La consideració de les expressions desqualificadores incloses en aquests vídeos, si bé poden considerar-se molestes o ofensives per a l’empresa, en el context que van ser realitzades (plena pandèmia) no poden ser qualificades d’insultants, injurioses o vexatòries», sentencien els magistrats. «La protesta no buscava cap altra finalitat que aconseguir el respecte de les condicions laborals que es consideraven infringides per l’empresa per a la qual treballen», afegeixen.

Per tot això, l’empresa haurà de pagar 10.000 euros en concepte d’indemnització al treballador sancionat, així com abonar-li els 2.354 euros de salari no pagat, més un 10% en concepte d’interès per demora.