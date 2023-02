El youtuber i streamer manresà Jordi Carrillo, conegut a les xarxes com a Jordi Wild, celebrarà la seva nova competició de lluita, la 'Dogfight Wild Tournament' a la Catalunya central. L'esdeveniment organitzat pel bagenc se celebrarà el 17 de febrer en algun municipi encara per determinar de la regió, segons ha confirmat el creador de continguts a Twitter.

Si queréis venir al evento de este 17 de Dogfight (DWT), decidme algo por MD y veo de cuadrarlo. Va a haber muy poquitas plazas, por lo que no puedo garantizar que todo el mundo tenga sitio... Será en la Catalunya central. — Jordi Wild (@JordiWild) 9 de febrero de 2023

El projecte ja fa temps que es troba en procés de gestació. En els darrers mesos, el manresà ha deixat anar pistes al seu canal de YouTube, The Wild Project, de com seria la competició. "Ens hem de preparar per veure sang" va admetre en un episodi del seu pòdcast, on feia una crida per buscar participants.

Dimarts passat, el youtuber va compartir a través de les seves xarxes socials el vídeo promocional de l'esdeveniment, on dona a conèixer algunes de les modalitats que tindran lloc en aquesta competició entre les quals destaquen MMA, David vs Goliat, 2 vs 1 i 'bare knuckle'.

La competició fa recordar al popular concurs que Ibai Llanos va organitzar el passat juny de 2022, en el que diversos creadors de contingut pujaven al ring fer enfrontar-se entre ells. Tanmateix, els combats en aquest campionat seran completament diferents dels que es van veure a 'La Velada', ja que en aquest cas els protagonistes del quadrilàter no seran 'youtubers' sinó lluitadors que compten ja amb experiència prèvia en el sector.

Per si algú es preguntava com serà aquest esdeveniment, el mateix Jordi Wild ho va aclarir en el seu pòdcast: "Ens hem de preparar per veure sang".

El 17 de febrero nace DWT - Dogfight Wild Tournament

Mi evento de combate underground que no os vais a querer perder…

17 de Febrero en streaming desde El Rincón de Giorgio, estad atentos que se vienen novedades 👊🏼 pic.twitter.com/phlRiSDciJ — Jordi Wild (@JordiWild) 17 de enero de 2023

En què consisteixen les modalitats de l'esdeveniment?

MMA:

MMA fa referència a Mixed Martial Arts, que traduït al català té un significat d'Arts Marcials Mixtes. Tal com indica el seu nom consisteix en una barreja de diferents arts marcials om el kick-boxing, Muay Thai, boxa... Algunes de les prohibicions d'aquest esport són:

Colpejar l'espina dorsal

Colpejar la part posterior del cap

Donar puntades al cap d'un oponent que està tirat

Tibar el cabell

Mossegar

Colpejar els genitals

David vs Goliat:

Els combats de David vs Goliat consistiran en un enfrontament d'una persona petita contra una de gran. Un exemple d'aquesta modalitat és el combat que va tenir lloc l'any 1998 que va enfrontar a Takase (1,83m i 76kg) i Emmanuel (2.03m i 272kg).

2 VS 1:

Tal com el seu nom indica, els combats 2 contra 1 consistiran en dues persones enfrontant-se a una.

Bare Knuckle:

La modalitat de "Bare Knuckle", o traduït al català, artell nu, consisteix en un combat molt similar la boxa en el que els artells estan al descobert. Les normes indiquen que no es pot donar cap mena de cop amb els genolls, colzes o qualsevol part que no siguin les mans. A més el ring, a diferència dels de boxa, té una forma rodona i no quadrada.

Combats a l'estil "Fight Club"

Pensar que l'escenari del 'Dogfight Wild Tournament' serà luxós i preparat de manera extremadament professional és completament erroni, ja que un dels conceptes que Jordi Wild ha volgut fer presents en aquesta ocasió és el d'uns combats de l'estil de la popular pel·lícula "Fight Club" ("El Club de la Lluita" en català). El motiu de tal similitud s'aprecia en el vídeo promocional, on Carrillo apareix a l'interior d'un edifici abandonat.

On veure-ho?

La competició es podrà seguir en directe el pròxim 17 de febre a través del canal de YouTube del mateix manresà, anomenat "El Rincón de Giorgio".

Els participants i els combats

Segons ha explicat el propi Jordi Wild en un dels seus últims pòdcasts, el primer combat serà de MMA, i els protagonistes seran Salah Eddine (1,85 m i 80 kg) i Alex Quilez (1,70 m i 80 kg). Tal com ha explicat el youtuber manresà, es tractarà d'un dels combats violents, ja que creu que és important començar amb un enfrontament d'alt nivell. El segon combat serà de la modalitat "David vs Goliat" que enfrontarà a Raymison Formiga (1,67 m i 61 kg) amb Roger Dalet (2,02 m i 120 kg). L'atractiu del combat serà veure que guanya, la tècnica (de la qual posseeix més Formiga) o la força i la grandària (que, com es pot apreciar per els números de pes i altura, posseeix més Dalet). El tercer combat serà un de femení, seran normes de boxa i les lluitadores presents seran Mireia García (1,65 m i 60 kg) i Zurimay (1,66 m i 60 kg). Després el combat que tindrà lloc serà el de la modalitat de "muerte súbita", que consistirà en un combat de MMA en el que no es pararà fins que no hi hagi algú que es rendeixi o algú que derroti l'adversari. Els involucrats seran Aitor Gaspar (1,88 m i 105 kg) i Zdravko Tarnadzhiev (1,88 m i 124 kg).

Seguidament, hi haurà un combat "2 vs 1", en el que César Alonso (1,76 m i 76 kg) intentarà derrotar a Tomás Luján (1,70 m i 80 kg) i Luis Ramírez (1,85 i 66 kg), que, alhora, l'intentaran derrotar. Finalment, el que tal com ha confirmat el mateix Jordi Wild, serà l'esdeveniment principal, tindrà lloc un combat "bareknuckle", que consisteix en un combat MMA sense protecció a les mans de cap tipus. Conseqüentment el combat tindrà més sang i els atacs dels lluitadors hauran de ser més precisos per no patir lesions als dits. Els dos protagonistes seran Franco Tenaglia (1,80 m i 76 kg) i Abner Lloveras (1,79 m i 80 kg). Aquest darrer combat mencionat, ha sigut confirmat que serà l'últim.