Carnaval és a tocar i hi ha moltes escoles que decideixen que els seus alumnes es disfressin per celebrar la festivitat. Moltes vegades no és una decisió ni fàcil ni encertada. I sinó que l’hi diguin a la Rocío, el perfil de la qual a les xarxes socials és @veganaynormal. Aquesta mare vegana s’ha fet viral en publicar un vídeo a TikTok denunciant que a l’escola obliguen la seva filla Navia, de 8 anys, a disfressar-se de pescadora per Carnaval. La publicació ha tingut més de 875.000 visites en un dia i ha suscitat tota mena de comentaris, tant de suport com de crítica.

Disfressa en contra de l’ètica «Estic absolutament ensorrada. Tinc entre ganes de plorar i de cremar-ho tot», confessa la Rocío en el vídeo de gairebé un minut, en què amb ràbia i impotència explica els fets. Segons la ‘tiktoker’, l’escola de la menor ha decidit que aquest any es disfressaran de pescadors. En assabentar-se’n, la mare va anar a l’escola per parlar amb la professora, al·legant que la disfressa en qüestió «atempta contra els principis morals i ètics de la seva filla». La docent li ha contestat, segons assegura la Rocío, que «tenim un problema si [la Navia] no va» disfressada de pescadora, i que tothom té principis ètics i morals, però que «hi ha una normativa a classe». Lluny de rendir-se, la mare adverteix que «ara toca barallar-se, portar-ho a l’equip directiu i mostrar-li el BOE, que diu que no pot discriminar ningú per les seves creences religioses o morals o ètiques». Acaba el vídeo lamentant la poca visibilitat que es dona al col·lectiu: «Estic farta que se’ns menystingui i que no se’ns tingui en compte mai». Pluja de comentaris La Rocío (@veganaynormal) porta activa a TikTok des del 2019. Des de llavors, ha publicat desenes de vídeos que mostren l’amor pels animals i la natura no només d’ella, sinó de tota la seva família. Aquest últim vídeo, que ja compta amb més de 8.000 comentaris, s’ha inundat de burles pel que els usuaris consideren una reacció desmesurada. «T’entenc, al meu fill per Nadal, el van obligar a anar de pastor, i el pastor cria ovelles, i les ovelles mengen herba, i soc carnívor compulsiu» o «el meu fill va de núvol plovent amb 9 anys i no ens han preguntat a ningú, a mi la pluja em provoca tristesa, tu què creus que hauria de fer?», són només alguns dels comentaris burletes que li han fet a aquesta lluitadora vegana.