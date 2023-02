La influencer canària Hilda Siverio ha mort aquest dijous després de dotze anys de lluita contra el càncer. Ha estat la mateixa influencer la que s'ha acomiadat dels seus seguidors a través de les xarxes amb una publicació pòstuma: "El final sempre sorprèn, encara que estigui escrit des del principi. No oblidin somriure! Jo ho faré des del cel" era el text que acompanyava la imatge publicada a Instagram, on apareix Siverio amb un somriure.

A Siverio li van diagnosticar càncer triple negatiu amb metàstasis múltiple el 2014 quan estava embarassada del seu tercer fill. Es tracta d’una tipologia de càncer mama que, segons els experts, comprèn aproximadament entre el 10% i el 15% del total de casos i que presenta el pitjor pronòstic. En els darrers anys, la influencer s’havia convertit en un perfil inspirador per a milers de persones (a TikTok tenia 1,5 milions de seguidors) a través de les seves publicacions, on exposava la seva vida de forma sincera, divertida i sense tabús.

«Un poquito más»

Sota el lema "un poquito más", Siverio era coneguda per penjar vídeos a les xarxes socials on relatava ballant tant les bones com les males notícies respecte a l'evolució de la seva salut. Durant les últimes setmanes de vida, la influencer va compartir el seu dia a dia des de l'hospital. En el seu darrer videoblog, Siverio comentava als seus seguidors que seguia "lluitant com una campiona" en el seu "miracle diari".

"Sempre pots escollir. I jo, per exemple, amb tot el dolor, sempre he escollit ser feliç i ser agraïda amb la vida perquè, al cap i a la fi, és l'única que tens. Quan jo senti que ja estic cansada, quan no pugui més, simplement pararé" explicava la influencer amb llàgrimes als ulls en un dels vídeos més virals al seu compte de TikTok. En el clip, que Regió7 va recollir ara fa cinc mesos, Siverio manté una conversa amb la seva filla Valeria, també tiktoker, sobre un futur on ella ja no hi seria.

"Quan te'n vagis vull que ho facis tal com ets: sent feliç" declarava la seva filla. I afegia: "No t'oblidarem però aprendre'm a viure sense tu".