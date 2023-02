Sant Valentí es tenyeix de sang a TikTok després de la mort de Brianna Ghey, una coneguda influencer transsexual de tan sols 16 anys que va aparèixer sense vida aquest 14 de febrer de 2023. Es tractava d'una jove molt estimada pels seus més de 30.000 seguidors, a qui els donava contingut ballant i canviant-se de looks per inspirar-los amb la seva història de superació.

Per ara, no hi ha gaires dades en relació amb la mort de Brianna Ghey més enllà que va perdre la vida per diverses ganivetades. Tot i això, algunes teories assenyalen que la mort podria emmascarar un crim d'odi per ser transsexual, però de moment no hi ha cap prova que apunti de forma concreta a aquest camí. De moment, un noi i una noia de 15 anys han resultat detinguts per una possible connexió amb el cas.

La policia de l'àrea de Warrington va comunicar la notícia a la família de la víctima, que no ha dubtat a emetre un comunicat malgrat els moments tan dolorosos pels quals estan passant: "Brianna era una filla, néta i germaneta molt estimada. Era una persona més gran que la vida i deixarà una impressió duradora a tots els que la van conèixer”.