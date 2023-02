"Ens hem de preparar per veure sang" va ser l'alerta que el manresà Jordi Carrillo, conegut a YouTube com a Jordi Wild, va compartir a les xarxes després d'anunciar la celebració del Dogfight Wild Tournament, el torneig de lluita underground que ha organitzat i que s'emet en directe aquest divendres a partir de les 19 hores al canal de YouTube El Rincón De Giorgio. Pel que sembla la seva predicció va prenent forma, ja que durant la presentació de la competició, aquest dijous, es van respirar moments de tensió entre els participants. Alguns, fins i tot, han estat els protagonistes d'una picabaralla que ja s'ha fet viral a les xarxes.

El moment de màxima tensió s'ha viscut en el cara a cara dels lluitadors del combat d'arts marcials mixtes (MMA) Salah Eddine i Alex Quilez. Tot i que el cara a cara, en teoria, és un moment en el qual no està permès el contacte físic entre els participants, Eddineha va agredir Quilez en fins a dues ocasions. Primer, una empenta d'Eddine va motivar Quilez a respondre amb una patada. Entretant, Jordi Wild va intentar separar els dos individus que, després d'aproximar-se de nou per intentar fer-se la foto prèvia al torneig, van tornar a agredir-se.

A les xarxes, aquest succés ha donat lloc a diferents continguts humorístics relacionats amb els lluitadors i amb les reaccions de les persones que es trobaven a la sala en el moment de l'incident. Entre ells hi havia el youtuber i streamer Xokas, qui serà el comentarista de l'esdeveniment organitzat pel manresà.

Xocas en el prime empujón pic.twitter.com/8VAtbaUtdG — Markus OI (@markus_oi) 17 de febrero de 2023

Més confrontacions

Encara que la confrontació en els cara a cara més destacada ha sigut la d'Alex Quilez i Salah Eddine, també s'han viscut moments de tensió entre altres participants de l'esdeveniment.

El main event del evento de Jordi Wild es La montaña tatuada de juego de Tronos contra un calvo preparado para morir. #DogfightWildTournament pic.twitter.com/aCG97ia6ED — Borderline (@Borderline_lvd) 16 de febrero de 2023

El Xokas y Jordi Wild, somos yo y mis primos defendiendo la última croqueta en la cena de Nochebuena #DWT #DogfightWildTournament pic.twitter.com/AFIvI2c7R1 — Baquio (@GxlDeBaquio) 16 de febrero de 2023

Els participants i els combats

Segons ha explicat el propi Jordi Wild en un dels seus últims pòdcasts, el primer combat serà de MMA, i els protagonistes seran Salah Eddine (1,85 m i 80 kg) i Alex Quilez (1,70 m i 80 kg). Tal com ha explicat el youtuber manresà, es tractarà d'un dels combats violents, ja que creu que és important començar amb un enfrontament d'alt nivell. El segon combat serà de la modalitat "David vs Goliat" que enfrontarà a Raymison Formiga (1,67 m i 61 kg) amb Roger Dalet (2,02 m i 120 kg). L'atractiu del combat serà veure que guanya, la tècnica (de la qual posseeix més Formiga) o la força i la grandària (que, com es pot apreciar per els números de pes i altura, posseeix més Dalet). El tercer combat serà un de femení, seran normes de boxa i les lluitadores presents seran Mireia García (1,65 m i 60 kg) i Zurimay (1,66 m i 60 kg). Després el combat que tindrà lloc serà el de la modalitat de "muerte súbita", que consistirà en un combat de MMA en el que no es pararà fins que no hi hagi algú que es rendeixi o algú que derroti l'adversari. Els involucrats seran Aitor Gaspar (1,88 m i 105 kg) i Zdravko Tarnadzhiev (1,88 m i 124 kg).

Seguidament, hi haurà un combat "2 vs 1", en el que César Alonso (1,76 m i 76 kg) intentarà derrotar a Tomás Luján (1,70 m i 80 kg) i Luis Ramírez (1,85 i 66 kg), que, alhora, l'intentaran derrotar. Finalment, el que tal com ha confirmat el mateix Jordi Wild, serà l'esdeveniment principal, tindrà lloc un combat "bareknuckle", que consisteix en un combat MMA sense protecció a les mans de cap tipus. Conseqüentment el combat tindrà més sang i els atacs dels lluitadors hauran de ser més precisos per no patir lesions als dits. Els dos protagonistes seran Franco Tenaglia (1,80 m i 76 kg) i Abner Lloveras (1,79 m i 80 kg). Aquest darrer combat mencionat, ha sigut confirmat que serà l'últim.