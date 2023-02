Els enfrontaments entre hostalers i clients són cada vegada més freqüents en la xarxa. L'anonimat de les xarxes socials fa que alguns comensals rebotats carreguin tintes des de les seves cases contra alguns establiments. La majoria de les vegades ho fan amb total impunitat.

De fet, ja existeixen comptes de gran èxit en xarxes socials, com "Soc cambrer" on apareixen, tant crítiques a establiments, als clients o pràctiques abusives, fins a peticions d'allò més estranya. En aquesta cas, es tracta d'una persona que sol·licita al propietari d'un establiment el poder consultar les cambres per a veure si una altra persona li és infidel.

Un cliente pide al gerente de un restaurante revisar las cámaras del mismo para ver si su novia le es infiel 😅 pic.twitter.com/rAfqJ9tnim — Soy Camarero (@soycamarero) 13 de febrero de 2023

"Quin valor tindria revisar les càmeres del local en una data i hora específica per a veure amb qui va arribar una persona que va ser aquí suposadament. És possible?", preguntava el suposat client.

El zasca d'un hostaler asturià a un client insatisfet

Tot va començar amb una mala crítica en una coneguda xarxa social de valoració d'establiments. "El menjar, excel·lent; però el servei, pèssim. No pels seus treballadors, sinó per la falta de personal. No pot ser que tres cambrers i un encarregat atenguin 24 taules. És impossible realitzar un bon servei", critica el comensal.

La mala opinió abocada en internet no va acabar aquí: "Sé que aquest comentari no servirà per al seu amo, però el seu propietari deixa molt a desitjar. Explotació de treball als seus empleats, que són els únics que es preocupen del bon funcionament".

La dura crítica no va agradar per a res al propietari de l'establiment, que no va dubtar a respondre. "Ha sentit vostè parlar de ómicron? L'encarregat del qual vostè parla pot ser que sigui el propietari i probablement es troba igual de 'explotat' que la resta de treballadors. Una mica d'empatia igual no li venia malament", ha contestat.

A més d'indignació, el missatge destil·la també cansament per part de l'empresari. No és per a menys. El sector hostaler ha estat, sense cap dubte, el principal damnificat de la crisi sanitària. Les restriccions imposades pel Govern per a tractar de frenar els contagis van ser especialment severes amb ells i són incomptables les empreses que van haver de baixar la persiana. Segurament per això, la resposta de l'empresari va ser tan contundent.

Aquest tipus de confrontacions entre suposats clients insatisfets i empresaris són cada vegada més habituals en la xarxa. Especialment en les plataformes especialitzades en el sector hostaler. Per aquest motiu, no són pocs els hostalers que demanen a aquesta mena de xarxes socials que, almenys, exigeixin als usuaris una prova de compra abans d'escriure el seu comentari, com podria ser un tiquet.

Això és pel fet que molts consideren que alguns dels comentaris que s'aboquen són falsos. Bé per part de clients enfadats que tracten de fer el major mal possible a l'establiment, o per la competència.

El posicionament en aquesta mena de xarxes socials és important, segons l'opinió dels empresaris del sector. I és que asseguren que cada vegada són més les persones que es guien per les crítiques i els rànquings d'internet a l'hora de triar restaurant.