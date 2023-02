Ballant junts, relaxats, i mostrant la seva química amb molta naturalitat. Així és com Rosalía i Rauw Alejandro es van deixar veure dimecres a la nit a la Sala Apolo de Barcelona, on se celebrava la festa Bresh, un esdeveniment conegut mundialment per la seva característica manera de posar ‘hit’ rere ‘hit’, sense importar el gènere musical al qual pertanyin, de manera que es genera una divertida combinació de reggaeton, pop, dance hall, rock, electro i disco.

La parella, que va sortir per celebrar l’aniversari d’un membre del seu equip, va pujar a l’escenari al costat de la cabina del ‘dj’ i va protagonitzar un divertit i còmplice ball al ritme de ‘Punto 40’, la famosa cançó del cantant porto-riqueny.

Ràpidament, el vídeo es va fer viral a les xarxes socials. I és que la seva relació ha conquerit els fans, potser per la connexió que es percep entre ells, o perquè, malgrat les seves ajustades agendes, sempre aconsegueixen treure temps per dedicar-se l’un a l’altre i regalar al públic moments romàntics com aquest.

Rauw Alejandro y Rosalía anoche en la BRESH. ❤️pic.twitter.com/TneRcj5Bci — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) 23 de febrero de 2023

Segons alguns assistents a la festa, la parella va acudir al local acompanyada de molt personal de seguretat. Expliquen que, per a la resta de les persones que hi eren presents, era difícil accedir a ells, una cosa lògica tenint en compte la fama que acumulen tots dos. Així i tot, és habitual trobar tant Rauw com Rosalía en alguna de les celebracions Bresh. El mes d’octubre passat, van acudir junts a un altre d’aquests esdeveniments a Miami, on van celebrar Halloween disfressats d’Asuka i Shinji, personatges de la sèrie d’anime ‘Evangelion’.

I ells no són els únics aficionats a aquests esdeveniments musicals. Hi ha molts altres famosos que s’han deixat veure ballant en les seves sessions de discoteca, com ara Aitana, Sebastián Yatra, Tini, Lola Índigo, Lele Pons, Laura Escanes, Álvaro de Luna, Bizarrap, Justin Quiles i Lali Espósito.