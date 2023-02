La companyia Zety ha fet una enquesta per saber quines són les excuses que més es fan servir al món quan una persona vol faltar de forma premeditada a la feina. I hi ha una clara guanyadora: dir que s'està malalt, assenyala el resultat de l'estudi.

En segon lloc se situa una "emergència familiar", seguida de problemes personals i visita al doctor. Tanquen la llista les avaries al cotxe; tenir una malaltia contagiosa; o dir que són els fills qui estan malalts.

Salut i família, en el centre de les excuses

L’informe destaca que la salut i la família són protagonistes de les principals excuses. Al preguntar-ne als enquestats el motiu van sorgir tres respostes. La primera és que «estar malalt de tant en tant és quelcom normal»; la segona, és que «ningú et jutjarà de primeres per mentider davant un tema tan seriós com la salut»; i l’última, és que «ningú et voldrà al lloc de treball si creuen que poden acabar contagiats».

Paradoxalment, nou de cada deu enquestats asseguren haver anat alguna vegada a la feina estant malalts. En aquest sentit, un 87% dels treballadors declaren que els molesta quan un company acudeix malalt a treballar.

D’altra banda, cal destacar que els mentiders solen sortir-se amb la seva, i és que el 91% dels enquestats asseguren que mai els han enxampat mentint per no anar a treballar. I només un 27% confessen haver-se penedit de mentir per quedar-se a casa.

Quant a la diferència entre gèneres, l’informe destaca que homes i dones menteixen igual, i la menstruació és l’excusa estrella entre les dones.

Respecte a l’edat, les persones més grans tenen més èxit mentint que les generacions més joves. D’aquesta manera, de les persones de menys de 38 anys, un 12% han estat enxampats mentint, mentre que només un 6% de les que tenen més de 38 anys.

Un de cada quatre utilitzen la mort d’un familiar com a pretext

Zety incideix en una de les excuses més espinoses, ja que un de cada quatre treballadors confessa haver utilitzat la mort d’un familiar com a pretext per no anar a treballar. Els homes, detallen, ho fan més que les dones.

Per què es menteix?

Al ser preguntats pel motiu que du a mentir, bona part dels enquestats va al·legar que patien una mala situació laboral; també per falta de temps per estar en família i una sèrie d’«entremaliadures». En aquest últim tram, alguns empleats van respondre raons tan inversemblants com: «m’havia comprat l’Animal Crossing i l’havia de provar» o «volia anar a un festival que començava aquella mateixa tarda».