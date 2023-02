Amb els streamers Coscu i Germán Garmendia com a caps de cartell i amb la presència de la també streamer nord-americana Amouranth, Ibai Llanos espera que 'La Velada del Año 3' repeteixi o fins i tot superi les dades d'audiència de l'any passat, quan més de 3,3 milions de persones van veure els seus combats de lluita en directe a través de Twitch.

L'influencer basc va donar a conèixer aquest dilluns a la nit els detalls del seu espectacle, que tindrà lloc l'1 de juliol al Metropolitano de Madrid. I a més de Coscu i Garmendia també hi prendran part altres estrelles del món digital, com la tiktoker La Rivers i la streamer Rivers. No hi seran per decisió expressa de Llanos els noms més coneguts i amb més seguidors del sector.

En només dues edicions celebrades fins ara, 'La Velada del Año' s'ha convertit en un dels esdeveniments més importants nascuts dins de la plataforma Twitch. Ibai Llanos ha portat en tot moment la batuta d'un projecte ideat per ell mateix i que s'ha convertit en un èxit per l'audiència que ha estat capaç d'atreure.

Tal com diu el nom, 'La Velada del Año' cita una vegada a l'any creadors de contingut famosos, cantants i 'celebrities' perquè s'enfrontin entre ells en diferents combats de boxa. L'any passat, per exemple, els principals reclams van ser David Bustamante, que va perdre davant Míster Jägger, i la streamer Ari Gameplays, que va tombar Paracetamor. Aquest 2023, el llistó segueix igual d'alt, amb 6 combats en total. Són aquests:

Els combats de 'La Velada del Año 3'

El youtuber mallorquí Ampeter (Andrés López Ruitorta) i el creador de continguts futbolístics Papi Gavi (Alejandro Gavilán Martínez), seran els primers a pujar al ring. El primer d'ells té més de sis milions i Gavi, un milió.

El primer combate de la velada del año III:

Després d'Ampeter i Papi Gavi, s'enfrontaran la 'streamer' mexicana originaria de Monterrey Samy Rivera (Rivers) i la 'tiktoker' madrilenya de 18 anys Marina Rivers (La Rivers), que comparteixen nom i han estat objecte de moltes confusions entre els seus seguidors. "Qui guanyi es queda el nom", han fet broma alguns en xarxes socials.

Segundo combate de la velada del año III:

El creador de continguts basc Luzu (Borja Luzuriaga Vázquez) i el youtuber d'El Salvador Fernanfloo (Luis Fernando Flores Alvarado) són dos youtubers amb més d'11 i 45 milions de seguidors en la plataforma que s'enfrontaran entre ells en 'La Velada del Año 3'. Molts seguidors s'han sorprès pel duo.

Tercer combate de la velada del año III:

El creador de contingut xilè Shelao (Cristóbal Álvarez), amb 1,88 m d'altura s'enfrontarà al saragossà de 1,82 m Viruzz (Víctor Mélida) en el qual serà el quart combat de la 'La Velada del Año 3'. Viruzz ja va guanyar a 'La Velada del Año 2' contra Momo, un altre 'streamer' conegut.

Cuarto combate de la velada del año III:

El cinquè combat el protagonitzaran l'americana Amouranth (Kaitlyn Michelle) i la granadina Mayichi (Maite Carrillo). Molts s'han quedat sense paraules, ja que és el primer combat al qual acudeix una participant anés de la comunitat hispanoparlant com Amouranth. Així doncs, en Twitter els espectadors s'han quedat magnificats: "Això ja no té sentit se'ns va de les mans", comenta un usuari.

Quinto combate de la velada del año III:

Així mateix, el sisè i últim combat serà protagonitzat per l'argentí Coscu (Martín Pérez Disalvo) i el youtuber d'origen xilè Germán Garmendia, un 'streamer' contra un 'youtuber' clàssic.

Sexto y último combate de la velada del año III: