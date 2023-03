Revolucionari, increïble... però també desconcertant. Aquests són els tres adjectius que acompanyen ChatGPT, el xat basat en intel·ligència artificial que dona respostes a totes les preguntes imaginables. I en aquesta ocasió li hem llançat el repte de descobrir-nos quin és el poble més bonic del Bages. La màquina (i també nosaltres) gairebé curtcircuitem en l'intent.

Obtenir una valoració subjectiva per part de ChatGPT no és fàcil, però no impossible. La primera vegada, es resisteix. "Quin és el poble més bonic de Catalunya?", li preguntem. "Com a model de llenguatge, no tinc les habilitats per a fer judicis de valor subjectius com aquest. La bellesa és una qüestió molt personal i depèn dels gustos i preferències de cada persona. Hi ha molts pobles bonics al Bages i cada un té el seu propi encant i atractiu únic", respon. Però no ens donem per vençuts i insistim reformulant lleugerament la pregunta: "Quin poble del Bages té l'etiqueta de més bonic?". I ara sí, respon, tot i que amb sorpreses... i errors.

1.Artés

El rànquing de pobles més bonics del Bages l'encapçala, a parer de ChatGPT, Artés. No posarem en dubte l'elecció, però potser hauria pogut ser més desenvolupada: "És un petit poble situat a la vora del riu Llobregat, amb un nucli antic que conserva les seves cases de pedra i les seves estretes carreretes empedrades". Com que aquesta eina no revela d'on obté la informació és impossible determinar per què ha escollit aquest municipi i no un altre.

2. Cardona

Amb Cardona, segona al llistat, afina un pèl més: "És un poble amb una gran riquesa patrimonial i històrica, amb el Castell de Cardona com a principal atractiu turístic, a més de la seva església romànica i la seva salina".

3. Navarcles

Que ChatGPT té una obsessió amb els carrers i les cases de pedra, queda palès en la seva tercera resposta. Després d'Artés i Cardona, ens tria Navarcles: "És un poble amb un nucli antic ben conservat, amb cases de pedra i carrers empedrats", en diu, i afegeix: "També té un antic molí fariner que es pot visitar". Potser es refereix a la Fàbrica del Molí del Serra, tot i que no és un edifici patrimonial que es pugui visitar.

4. Súria

I la darrera proposta de la intel·ligència artificial és Súria, i el seu "casc antic que conserva el seu encant medieval". Aquí l'encerta de ple, amb el Poble Vell, però l'erra en situar sobre el mapa la població. "És un poble situat al peu de la serra de Montserrat", assegura la màquina.

Què en penses d'aquesta selecció? Hauries escollit algun altre poble? Escriu que en penses a la zona de comentaris.