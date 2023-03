Seguim posant a prova la intel·ligència artificial de l'eina ChatGPT, el xat de l'empresa OpenIA que té una resposta per a tot allò que se li pregunta. Després de fer-li una entrevista i d'haver-li demanat un llistat amb els pobles més bonics del Bages, ara l'hem reptat a explicar-nos les diferències entre Manresa i Vic. El resultat? Una vegada més decebedor i ple d'errades.

Si se li pregunta "Quines diferències hi ha entre Manresa i Vic?", ChatGPT respon en pocs segons tot i haver de calibrar 175 milions de paràmetres. Ho fa de forma diplomàtica inicialment -"es tracta de dues ciutats catalanes amb característiques i històries pròpies", diu-, però seguidament sí que ens proporciona cinc "diferències significatives" entre elles. Les desgranem punt per punt:

1. Ubicació:

La Geografia no és un dels punts forts de ChatGPT, que no fa públic d'on treu la informació que facilita a l'usuari. I ho demostra en la seva primera resposta: "Manresa es troba a la comarca del Bages, al sud de Barcelona, mentre que Vic és la capital de la comarca d'Osona, al nord-oest de Barcelona". Potser és que OpenIA va partir d'un mapa vist al revés, ja que la seva eina confon ara per ara nord amb sud i est amb oest.

2. Dimensió:

A l'hora d'ordenar xifres també patina. ChatGPT encerta més o menys el número d'habitants de les dues ciutats sense clavar les de l'IDESCAT ni les de l'INE, però ho espatlla tot amb un error difícil d'entendre en una eina treballada com aquesta: "Vic és una ciutat més gran que Manresa, amb una població d'uns 46.000 habitants, mentre que Manresa té una població d'uns 78.000 habitants", afirma.

3. Història:

La tercera diferència entre les dues ciutats, considera, és el seu origen històric. El de la capital del Bages el situa en l'època romana, obviant els indicis de poblament neolític i el poblat ibèric que hi va haver al turó del Puigcardener. Si volgués fer referència a les primeres vegades que es va utilitzar el terme Manresa caldria saltar fins a l'any 889. Aquesta és la seva resposta: "Manresa té una llarga història que es remunta a l'època romana i és coneguda per ser un important centre cultural i religiós. Vic, per la seva banda, té una història més recent, però també rica en patrimoni cultural i històric, i és coneguda per ser una important ciutat universitària".

4. Gastronomia:

"Manresa és famosa per la seva cuina tradicional catalana, especialment per la seva coca de recapte i el pa de pessic. Vic, per la seva banda, és coneguda per la seva botifarra, el fuet i altres embotits". Afirma ChatGPT. Qui saps si els manresans estem obsessionats amb el pa de pessic i estem buscant a totes hores a Google la recepta per fer-ne i és per això que la intel·ligència artificial dedueix que són uns postres típics de la capital del Bages. El cert és que podria haver escollit les ametlles de la llum o el bacallà a la manresana. Almenys de Vic ha tibat del tòpic del fuet.

5. Activitats i esdeveniments:

I per últim, un darrer apunt també amb errades que segurament faria suspendre a tot aquell alumne que s'atrevís a presentar un treball al professor fet amb aquesta eina: "Tant Manresa com Vic tenen una gran oferta cultural i d'oci, amb esdeveniments i festes populars al llarg de l'any. Per exemple, Manresa té la Festa Major de la Seu, que es celebra a l'agost, i Vic té la Fira de Sant Marc, que té lloc a l'abril".