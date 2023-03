Gerard Piqué i Joan Laporta han anunciat que la ‘final four’ de la Kings League es disputarà al Camp Nou davant de 90.000 persones. Després de tants rumors, l’exjugador del FC Barcelona ho ha confirmat en el programa de Twitch setmanal ‘Chup chup’.

No hi ha dubte que aquesta competició està revolucionant el món del futbol, és per això que Piqué i Ibai Llanos han volgut sorprendre els fanàtics amb aquesta notícia que no ha trigat a fer-se viral.

«És una bogeria»

L’esdeveniment se celebrarà el cap de setmana del 26 de març i les entrades ja estan disponibles a la pàgina oficial de la Kings League i a la del FC Barcelona. La rebuda ha sigut tot un èxit ja que al cap de poc temps d’anunciar les entrades, ja hi havia fins a 40.000 persones en la llista d’espera.

«És una bogeria. És més que un partit ‘top’ del Barça. Els de ‘ticketing’ em diuen que em donaran la xifra», va comentar Piqué. Els preus van des dels 10 fins als 60 euros, així que s’adapten a la butxaca de tots els públics.

Quatre partits

D’altra banda, en la jornada es disputaran quatre partits: les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc, i la gran final, en què es coronarà el campió de la primera edició de la competició. A més, durant els descansos d’aquest torneig, es portaran a terme activitats interactives per entretenir el públic.