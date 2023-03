Un patinet elèctric ha explotat aquesta tarda al voltant de les 4 de la tarda a dins del Centre Comercial Splau, a Cornellà de Llobregat. Aquesta explosió ha provocat una gran flamarada que ha obligat als clients i seguidors de l'espanyol, que avui jugava a casa, a tapar-se per evitar inhalar-lo. A les imatges que publica en exclusiva Regió7 es pot observar com el patinet no para de treure fum i se senten algunes explosions. No ha transcendit si hi ha hagut més danys materials que el mateix aparell que sembla estar sol i aparcat.

Prohibició de patinets elèctrics Aquest nou accident amb un patinet elèctric ha passat setmanes després que entres en vigor la prohibició temporal de portar patinets elèctrics al transport públic, una mesura decidida, precisament, arran de l'alarma causa per diverses explosions, com la que va passar en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat, a Gavà o a Calaf.