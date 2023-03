Espanya acaba de viure unes setmanes amb unes temperatures molt càlides per l'època de l'any en la qual estem. Encara que, estem a finals de març, aquest cap de setmana hem pogut gaudir de termòmetres de fins a 30 graus en diversos punts de la Península. El sol i els cels descoberts han caracteritzat els últims dies i han deixat estampes de platja, en les quals alguns valents, inclús, s'han atrevit a donar-se el primer capbussó de l'any.

La borrasca Larissa ha estat la responsable d'aquesta agradable anomalia climàtica, però amb la seva retirada arriba la cara oposada de la moneda: una vegada acabat el temps estable que va dominar el cap de setmana passat, s'acosta una ratxa de vent, núvols i pluges que es desplaçaran des de l'oest a l'est en el nord del país.

Jorge Rey alerta sobre el canvi brusc que arriba al març

Un dels episodis climàtics més durs que es recorden va ser la borrasca Filomena: un temporal que va capgirar Espanya entre els dies 6 i 11 de gener de 2021 i que va deixar estampes tan curioses com catastròfiques. Un dels pocs meteoròlegs que va aconseguir anticipar aquest fenomen va ser Jorge Rey: un jove de Burgos molt interessat per l'estudi del temps atmosfèric que combina l'ús de mètodes tradicionals amb altres sistemes per calcular que ens portaran els termòmetres.

Després de l'èxit en la seva predicció el 2021, Jorge Rey s'ha convertit en una veu de referència pels mitjans de comunicació i gràcies a la seva repercussió mediàtica es fa eco de les prediccions que penja en el seu canal de Youtube.

En la seva última intervenció, Jorge Rey ha predit què podem esperar pels pròxims dies de març. Segons el refrany que ell mateix ha citat "marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso" i efectivament: els pròxims dies s'esperan fortes ratxes de vent, a més d'un important canvi de temperatures que podria desplomar els termòmetres fins a deu graus.

Segons ha explicat Jorge Rey "la borrasca Larissa ha deixat en el nostre país ratxes de 100 km/h" i ha advertit que "cuando marzo es ventoso la primavera viene con agua y hermosa, por lo que conviene tener el paraguas preparado" pel que arriba en els pròxims dies.