La icona espanyola de la música trap Yung Beef ha revolucionat aquest dijous durant uns minuts el centre de Madrid amb una acció promocional que l’ha portat a llançar a l’aire, i per sorpresa, 5.000 euros en bitllets en plena plaça de Callao.

Diversos centenars de joves eren en aquell moment al lloc, citats unes hores abans pel mateix artista amb un missatge críptic que va publicar a les xarxes socials.

Tot va començar amb un compte enrere projectat a la pantalla gegant del cine Callao, que va donar pas a un logotip del seu propi segell discogràfic, el dimoni de La Vendición Records, i a la melodia i les bases contingudes al seu disc «Ganster Paradise», que es publica la pròxima matinada.

El cantant va aparèixer a la plaça acompanyat per dos guardaespatlles que poc podien fer per frenar la massa de seguidors.

Alguns afortunats van explicar que van arribar a reunir 80 euros, mentre que d’altres se’n van anar sense res després de moments d’empentes per intentar capturar els bitllets de diners reals.

En cosa de segons, tota la quantitat ja havia volat de les mans de l’artista, que va marxar després corrents seguit dels guardaespatlles i un grup de fans en direcció a un hotel de la veïna plaça de Santo Domingo, on es va refugiar.

Amb aquesta acció no coordinada amb les autoritats, segons la seva oficina, es pretenia promocionar el seu pròxim treball, el disc «Ganster Paradise», concebut «com una experiència immersiva sobre què representa el paradís» per a l’artista i quin és el preu per arribar-hi, amb cançons que parlen de violència, consum de drogues i l’ombra de la mort.