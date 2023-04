Galícia, Múrcia i Astúries són les comunitats autònomes més barates per allotjar-se aquesta Setmana Santa del 2023, ja que el preu mitjà per nit se situarà en 97, 107 i 117 euros respectivament, xifres força inferiors a la tarifa mitjana d'Espanya, que serà de 155 euros, un 22% més cara que el 2022.

Segons ha revelat la plataforma d'allotjaments turístics eBooking, les autonomies més cares seran el País Basc (168 euros), Catalunya (156 euros), Madrid (155 euros) i Andalusia (150 euros).

Pel que fa al nombre de reserves, Andalusia alberga el 22% del total d'Espanya, per davant de Catalunya (18%), Madrid (16%) i el País Valencià (8%).

Madrid, Sevilla, Granada i Barcelona, les ciutats amb més reserves

Desgranant les dades d'eBooking, Madrid, Sevilla, Granada i Barcelona són les ciutats que acumulen més reserves, i d'acord amb les dades ofertes per algunes de les principals cadenes hoteleres, com Marriott International, també Tenerife i Mallorca es troben entre les més sol·licitades.

Les destinacions més cares: processions, sol i platja

El vicepresident executiu de l'empresa turñistica Exceltur, José Luis Zorera, afirma que preveuen que les destinacions més cares siguin on hi ha una major tradició cultural de Setmana Santa, com és el cas de les capitals andaluses.

Segons Zorera, si les condicions meteorològiques són bones, també s'encarirà el preu a les destinacions de sol i platja, ja que les tarifes del sector hoteler es regeixen per les lleis d'oferta i demanda.

Així mateix, d'acord amb l'últim estudi de la Confederació Espanyola d'Hotels (CEHAT), les reserves hoteleres per Setmana Santa arriben ja al 80% a les destinacions de sol i platja i se situen 12 punts per sobre de les del 2019.