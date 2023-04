Les plantes emeten sons ultrasònics que s'intensifiquen quan estan estressades. Són com a converses que suposadament mantenen amb altres plantes i animals, encara que parlen massa alt per a l'oïda humana. Micròfons especials podrien escoltar-les i ajudar a optimitzar les collites.

Un equip dirigit per Jizchak Chait, de la Universitat de Tel Aviv, va informar fa més de tres anys que les plantes no són tan silencioses com es pensa, sinó que, quan s'estressen, fan sorolls forts, com a xiscles, que no podem escoltar perquè la seva freqüència està en el rang ultrasònic. Quan es va publicar per primera vegada, aquest estudi va suscitar polèmica en la comunitat científica perquè arribava a conclusions atrevides i no havia estat revisat per parells.

No obstant això, ara ha estat ratificat per una comunitat d'especialistes i publicat en la revista especialitzada Cell, la qual cosa li atorga un rigor major.

CONVERSES SOROLLOSES

Els sons de les plantes són com els espetecs que solem fer amb els dits o com els que produeixen les petites bombolles d'un material plàstic quan les esclatem. Els investigadors creuen que les plantes són tan sorolloses com les persones quan estan parlant.

Els sons registrats en aquest estudi van generar tons en el rang de freqüència entre 40 i 80 kilohertzs, informen els investigadors. A una distància de deu centímetres, aquests senyals aconseguien volums de fins a 65 decibels. Això correspon aproximadament al volum d'una conversa normal.Afegeixen que els humans no podem escoltar les seves “converses” perquè els seus sons estan en el rang ultrasònic, massa alt per a l'oïda humana.

FORMA DE COMUNICACIÓ?

No obstant això, suposen que aquests sons poden ser percebuts, no sols per altres plantes, sinó també per alguns mamífers i insectes des d'una distància que oscil·la entre els tres i cinc metres. El que no està del tot clar és si les plantes utilitzen realment aquests sons per a comunicar-se amb altres plantes o animals, un extrem que necessitarà noves recerques. Sabem positivament que “parlen”, però encara no podem confirmar amb qui.

Recerques prèvies sí han constatat que els arbres emeten ones ultrasòniques quan tenen set i que les plantes reaccionen als sons dels pol·linitzadors, augmentant la concentració de sucre en el seu nèctar. Aquestes constatacions prèvies, segons els autors de la nova recerca, suggereixen que realment les plantes utilitzen els seus xiscles per a comunicar-se amb altres organismes.

IMPORTÀNCIA DE L'ESTRÈS

El que sí ha constatat aquest estudi és que els sons de les plantes augmenten quan estan en estrès, la qual cosa afegeix més consistència a la suposició que representen algun tipus de comunicació. Els mesuraments mostren que els sons emesos contenen informació sobre l'estat fisiològic de la planta, emfatitzen els investigadors.

Per a arribar a aquesta conclusió, els investigadors van examinar plantes de tomàquet i tabac en diverses situacions estressants. En un dels experiments, les plantes tenien molt poca aigua, mentre en un altre els van tallar les tiges.

En tots dos casos, un grup de control va ser observat alhora, per a comparar si aquestes alteracions deliberades influïen en els sons. Els sorolls es van gravar amb micròfons especials, tant en un laboratori insonoritzat com en un hivernacle una mica més sorollós.

L'observació va proporcionar una dada contundent: les plantes sotmeses a estrès fan molt més soroll que les del grup de control: quan estan estressades, produeixen de 30 a 50 tons per hora. Quan no tenen estrès només produeixen al voltant d'un to per hora.

En el cas dels tomàquets, els investigadors van constatar que, si no tenen cap mena d'estrès, són molt silenciosos.

A través d'una eina de la Intel·ligència Artificial coneguda com a aprenentatge automàtic, que permet a un sistema informàtic memoritzar experiències, els investigadors van comprovar fins i tot que els sons de les plantes són diferents segons el tipus d'estrès al qual estan sotmeses.

Encara que aquesta recerca es va centrar en plantes de tomàquet i tabac, els investigadors creuen que els seus resultats podrien generalitzar-se a altres tipus de plantes, per la qual cosa els sons de les plantes podrien ser una espècie de llenguatge vegetal.