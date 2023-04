Francis Zuber, un esquiador aficionat a la fotografia, ha sigut un dels noms més sonats de les xarxes socials al llarg dels últims dies, després que el seu vídeo del rescat d’un home sepultat per la neu a Mount Baker, al nord-est de Washington, s’hagi fet viral. La persona accidentada era Ian Steger, un ‘snowboarder’ que havia quedat atrapat després de tenir una caiguda, deixant a la vista només la seva taula.

Guy found a snowboarder buried and saved his life 🏂



pic.twitter.com/67jCclUVEk — vids that go hard (@vidsthatgohard) 4 de abril de 2023

Afortunadament, Zuber va interrompre el seu descens entre els arbres quan va detectar l’’snowboard’ i es va posar a excavar, primer amb les mans i després amb l’ajuda d’una pala que portava a la motxilla per alliberar i salvar la vida del seu company. «Gràcies per tot l’amor i el suport de tots en els últims dies!, significa el món per a mi. Agraït d’estar de tornada a la muntanya i passar un dia amb el meu nou germà», ha escrit Steger, que miraculosament va sortir il·lès de l’accident, en una foto junt amb el seu salvador.

Les imatges del miraculós rescat, captades gràcies a la càmera que Zuber portava ancorada al casc, acumulen milions de visites i comentaris celebrant la «segona vida» del ‘snowboarder’, així com lloant la tasca de l’esquiador, que ha aprofitat la visibilitat que ha adquirit el seu vídeo per llançar un missatge: «Tot el que diré per ara és que a les muntanyes no els importa quanta habilitat o experiència tinguis. Ni tan sols els importa si tu o els teus companys d’esquí ho esteu fent tot bé», ha començat el seu post, el qual ha acabat mostrant-se «agraït per haver sabut suficient per sobreviure i dur a terme un rescat exitós».