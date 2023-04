Sopar completament despullat, envoltat de desconeguts i connectant amb un mateix. Així és la proposta de moda, l’últim en experiències gastronòmiques, els sopars naturistes que van néixer a Los Angeles i Nova York (Estats Units) i que estan a punt de desembarcar a Espanya.

Els esdeveniments íntims de The Füde Dinner Experience, els creadors d’aquesta tendència, han fet furor als Estats Units. En cada una d’aquestes reunions, la fundació reuneix 25 comensals que no es coneixen entre si en un espai diàfan després d’un procés de selecció que té una única condició: estar despullats.

Una experiència que els creadors han definit així: «Un espai alliberador on celebrar el nostre més pur jo a través de la cuina vegana, l’art, el nudisme i l’amor cap a un mateix». La iniciativa ha sigut creada per Charlie Ann Max, una artista i model de 29 anys. Des de la seva posada en marxa l’abril del 2022, ha sigut tot un èxit i ara es preveu que arribi a Espanya per a l’estiu.

Vint-i-cinc desconeguts, res de roba i un menú vegà

L’esdeveniment consisteix en un sopar d’un màxim de 25 persones per preservar la intimitat, té una durada d’entre quatre i cinc hores i inclou tres plats a base de menjar vegetal i beguda, preparat per la mateixa Charlie Ann. Es tracta d’un menú vegà, d’uns 80 euros, inspirat en una temàtica diferent en cada ocasió.

Un sopar naturista dissenyat per crear una experiència «holística i transformadora» per al cos, la ment i l’ànima. «Vam fer fa poc un àpat basat en l’amor propi i les propietats curatives/medicinals de la rosa, en què van col·laborar una experta en herbolària i una altra en exercicis de respiració, i totes les receptes les vam fusionar en pètals de rosa», ha explicat la creadora al mitjà ‘Metropoli’.

El càsting previ

Abans dels sopars, els organitzadors fan una selecció de les 25 persones que es reuniran per assegurar la cohesió del grup. Es tracta d’una experiència gastronòmica formada per persones de diverses àrees artístiques que aporten la seva perspectiva als convidats amb l’objectiu de connectar amb el seu jo més profund. Abans d’asseure’s a la taula, els comensals fan una petita dansa o moviments que «desperten els seus sentits», per després seguir amb una sessió de meditació (normalment amb exercicis de respiració), una xerrada o unes classes de dibuix o escriptura amb aquests especialistes.

Les reunions han tingut lloc al loft de la seva creadora, a Los Angeles, o a sales de Nova York, principalment. Actualment, la idea és exportar aquesta pràctica a tot el món. L’estiu passat va començar a Londres i Berlín. Segons Charlie Ann, es preveu que, a finals de l’estiu del 2023, s’organitzi un esdeveniment a Espanya. La informació es pot consultar en les xarxes socials de The Füde Dinner Experience.