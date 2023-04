El transport públic és un dels escenaris on es reporten moltes de les incidències que es produeixen de matinada. Els passatgers ebris solen ser una de les grans problemàtiques amb què els treballadors del sector, com els conductors i els guàrdies de seguretat, han de conviure cada nit. Malgrat això, poques vegades queda registrada la intervenció d’aquests professionals, que, cansats d’aguantar l’assetjament i les constants faltes de respecte, de vegades decideixen intervenir.

Precisament això és el que va passar dissabte a la matinada en un autobús de Barcelona. L’usuari Emili Puig ha compartit un vídeo en què la conductora del vehicle expulsa un passatger borratxo que no parava d’assetjar-la: «El que estic fent és que em respectis», respon a les queixes de l’home al principi de la gravació.

🔴 ATENCIÓ | Una conductora expulsa un home de l’autobús a Barcelona que no parava de fer comentaris sexualitzats cap a ella. Els fets van passar dissabte prop de les cinc de la matinada. pic.twitter.com/tXvlVExt25 — Emili Puig (@emilipuig_) 24 de abril de 2023

«No em fa falta trucar a la policia»

A les imatges s’observa com la conductora obliga un passatger visiblement ebri a abandonar l’autobús: «No em fa falta trucar a la policia i fer perdre vint minuts, a mi i a ells», assegura en referència a la resta de persones que anaven a l'interior del vehicle, que recolzaven la decisió de la dona. «La pròxima vegada beus menys o calles abans», afegeix.

Per les últimes declaracions que apareixen al vídeo es dedueix que l’home hauria assetjat la dona repetidament dient-li «guapa» durant el trajecte: «Després, si vols, vas a plorar-li i a dir-li guapa al del darrere, que et vindrà un home de 50 anys; digues-li guapa a ell», conclou la protagonista dels fets abans que el passatger cedeixi i baixi del bus. Per la seva banda, els usuaris han recolzat i aplaudit la reacció de la conductora a través de les respostes del tuit, que acumula milers de reproduccions en poques hores.