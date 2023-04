L’augment dels preus dels aliments i la reducció en la mida dels productes pot tenir un impacte significatiu en el pressupost de les llars. Per això, són milers les persones que decideixen innovar i aprofitar tots els trucs per fer que el cistell de consum sigui tan barat com es pugui.

És el cas de l'usuari de TikTok "Chollos y Muestras Gratis" que ha decidit penjar a les xarxes socials un vídeo en el qual demostra que pot fer una compra al Carrefour de 80 euros totalment gratis i a sobre cobrar per fer-ho. El truc està en fer ús dels cupons del programa Chequeahorro de la gran superfície. Al vídeo es pot veure com l'usuari utilitza els cupons habilitats per un temps temporal per omplir la cistella. Cerveses, gel de dutxa, embotit, xocolata....Al final del vídeo, l'anònim mostra el tiquet imprès de la compra. Al cistell té 51 productes per 65 euros, però amb els descomptes aplicats aconsegueix estalviar fins a 80.

El compte d'aquest usuari anònim té 110.400 seguidors i a banda de donar consells per a aconseguir cistelles de la compra barates, l'usuari també té un conjunt de vídeos on explica com aconseguir mostres gratuïtes de grans marques de perfumeria, restauració i alimentació.