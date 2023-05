Segons algunes persones, els signes del zodíac ens permeten interpretar el futur basant-nos en la nostra data de naixement, normalment mitjançant l’anàlisi d’aspectes com la salut, els diners, l’amor i la sort.

Tot i així, la interpretació pot anar més enllà i abordar altres qüestions com per exemple, les característiques de la nostra personalitat.

De fet, els trets del caràcter dels signes zodiacals és la temàtica principal que tracta l’usuari de TikTok @porcelgow, que aquest abril tenia ja més de 616.000 seguidors.

En un vídeo viral publicat a principis d’any l’‘influencer’ va abordar una qüestió arriscada i amb un resultat que et sorprendrà: els quatre signes del zodíac més perillosos.

Explosius, venjatius i feridors

Per donar emoció al llistat, comença pel final. El quart signe perillós és Àries. Segons explica el vídeo, es tracta d’un signe «summament explosiu», per la qual cosa, quan s’enfada, tendeix a actuar per impulsos, que el porten a comportar-se de manera violenta o agressiva en algunes ocasions. En tercer lloc trobem els Escorpí, que es troben entre els signes del zodíac amb «pitjor fama». Tot i que «inspiren molta confiança i seguretat», és millor no fer-los enfadar, ja que és un signe molt venjatiu, en especial si han sigut traïts.

En segon lloc, hi ha els Gèminis, un signe extremadament pacient, però que no tolera la hipocresia en les persones. Per aquesta raó, tendeix a «analitzar de dalt a baix» la gent i, en cas que no siguin del seu grat, simplement opta per allunyar-se’n.

Finalment, el premi al signe del zodíac més perillós és per al signe del lleó, Leo. Tot i que el cert és que les persones pertanyents a aquest signe solen ser, segons el vídeo, «sociables i amables», hi ha unes característiques en concret que solen jugar en contra seu: l’arrogància, la impaciència, la impulsivitat i l’egocentrisme. Per aquesta raó solen ser especialment feridors quan se’ls ofenen.

Deixant de banda les creences personals sobre la fiabilitat dels signes del zodíac, el vídeo te 5,5 milions de reproduccions fins a l’abril, a més de 277.400 m’agrada a la plataforma. Així mateix, en els comentaris apareixen molts Àries, Escorpí, Gèminis i Leo que es mostren alguns a favor i d’altres en contra de formar part d’aquesta selecta llista.