Com cada primer dilluns de maig, ahir es va celebrar un dels esdeveniments més esperats per al món de la moda i de les ‘celebrities’ internacionals: la Met Gala 2023. Molts la consideren la festa més exclusiva del món ‘fashion’, la qual cada any és protagonitzada per una temàtica diferent que marca l’estètica de l’esdeveniment. Enguany, un inesperat insecte també va voler formar part del xou: un enorme escarabat es va passejar durant una bona estona per la catifa on passaven tots els famosos per accedir a l’esdeveniment.

Lo mejor de la met gala? La cucaracha si me lo preguntan pic.twitter.com/X6wzotgLp4 — Santiago🩵 (@S_Santa17) 2 de mayo de 2023 Viral a les xarxes En el vídeo, gravat per algú del públic, es pot veure com l’escarabat recorre la catifa mentre un fotògraf el persegueix amb la càmera per captar el graciós moment. A les xarxes socials, el vídeo s’ha viralitzat i ja compta amb més de dos mil ‘m’agrades’ a Twitter, en què molts usuaris han comentat aquest curiós incident. Les escales del Met es van convertir, un any més, en un lloc d’expressió on els convidats més exclusius del món de la moda, el cine o la música van reinterpretar amb els seus ‘looks’ el que Karl Lagerfeld va significar per a la història de la moda. Rihanna, Gigi Hadid o Jennifer Lopez són alguns exemples d’algunes de les personalitats que van assistir a l’esdeveniment.