La desigualtat en els premis entre les competicions masculines i femenines és una constant. Però fins i tot en les modalitats on només competeixen les dones es cometen autèntics abusos. Al kit de depilació del Campionat d'esquaix d'Astúries o la roba interior que va oferir la Federació Gallega d'Automobilisme ara s'han afegit els premis lliurats a la Carrera de la Dona de Madrid, en la qual van participar més de 32.000 corredores aquest diumenge. El regal d'un robot de cuina a la guanyadora ha suscitat polèmica a les xarxes socials arran d'un comentari de la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, qualificant l'obsequi de "masclista".

"Si triomfes, mestressa de casa. I si no, almenys aprima't" deia la número dos de la ministra d'Igualtat Irene Montero després de veure com els premis de la competició havien estat, entre altres obsequis, un robot de cuina, una aspiradora sense cable i productes 0% per aprimar-se.

El seu comentari, que va trobar suports i crítiques a les xarxes socials, ha estat resposta aquest dilluns per l'organització de la Carrera de la Dona a través d'un comunicat. "En primer lloc, l'Ajuntament de Madrid no és l'organitzador de la Carrera de Dona, i no dona premis ni regals als participants. Els regals els ofereixen els patrocinadors de la pròpia prova. En aquest cas, el robot de cuina no era un premi, era un regal, com altres obsequis que els patrocinadors han donat després de la prova. L''únic premi que lliura l'organització són els trofeus", asseguren.

Així i tot, l'organització "lamenta si alguna dona ha pogut sentir-se ofesa" i subratllen que el fet "pot haver-se vist des d'una perspectiva esbiaixada que pugui generar controvèrsia".

"Demanem disculpes però considerem que és un producte que no té caràcter sexista i que és ideal per a qualsevol esportista que vol millorar els seus hàbits nutricionals. Tant homes com dones poden cuinar aliments no processats en menys temps i d'una manera molt senzilla". Finalment, l'organització diu estar conscienciada amb "la lluita per l'erradicació de qualsevol estereotip sexista" i que precisament per aquesta raó contínuament realitzen "un exercici d'autocensura per a evitar que qualsevol regal o marca patrocinadora pugui generar comentaris negatius".