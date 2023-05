Marta Sánchez ha volgut respondre a tots aquells que la van escridassar dissabte passat durant la final de la Copa del Rei mentre interpretava l'himne d'Espanya. La cantant ha dit que sent pena per les persones que la van xiular quan va sonar l'himne. "En aquest país els xiulets sempre són més sorollosos i més polèmics i més notícia que els aplaudiments", ha comentat. També va destacar que "hi va haver més aplaudiments que xiulets".

«Mask Singer» estrena la seva tercera temporada a Antena 3 Ha explicat que és "una tristesa que algunes persones xiulin l'himne". I va afegir: "Sento pena per ells perquè ha de ser molt i molt dur viure en un país on no estàs a gust". Va acabar destacant que aquest no és el seu cas i que està "molt a gust" i "molt orgullosa de ser espanyola". Així mateix, va afirmar que el rei Felip VI va ser molt amable amb ella durant la final de la Copa del Rei.