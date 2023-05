Chanel Terrero, l'actriu, ballarina i cantant cubana ha confessat a les seves xarxes socials la por que té de tornar a Galícia pel que va passar l'any passat. La cantant d'Eurovisió 2022 va publicar un tweet on deixava obert el fil per atendre a les preguntes dels seus seguidors.

Una de les seves seguidores va preguntar-li quan visitaria Galícia, ja que tenia moltes ganes que la cubana tornes a actuar-hi. A part, la mateixa seguidora li va recordar que ella tenia un amic a Galícia i que, per això, segurament, seria més senzill que tornes amb més freqüència a Galícia.

Mi bff. Pero me da miedo ir aún. No es broma jeje — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) May 14, 2023

La resposta de Chanel va ser: "Mi bbf. Pero me da miedo ir aún. No es broma jeje"

Aquesta temuda por apareix perquè a l'edició de Benidorm Fest 2022, on va resultar la guanyadora per representar a Espanya a Eurovisió, hi va haver alguna cosa estranya que va portar molt a parlar. El 'televot' i el sondeig demoscòpic posaven a Rigoberta Bandini i a les Tanxugueiras com a primeres classificades i, contra tot pronòstic i només amb un 4% dels vots populars, Chanel va quedar primera.

A Chanel Terrero le da miedo venir a Galicia. Nos ha descubierto: las diferentes células durmientes y comandos tanxugueiros estaban preparadas para atentar en cuanto pisase tierras gallegas. Hay que abortar misión. Abortar misión. Viva Galiza Ceibe e Tanxugueira https://t.co/pHZUVSt7NK — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) May 15, 2023

Les crítiques i la revolta que hi va haver van ser expectants i finalment, va sortir a la llum una dada que va donar encara més que parlar: Chanel i Miryam Benedicted, membre del jurat del Benidorm Fest, van ser ballarines del programa 'Tu cara me suena'.

La guanyadora del Benidorm Fest va ser denunciada per missatges sexualitzats de la seva lletra i perquè la seva cançó era en splanglish. Aquestes denúncies i queixes van arribar a les xarxes socials de la cubana, assetjant-la a través de Twitter fins al punt que va decidir tancar les seves xarxes socials.

Les respostes a Chanel per no voler tornar a Galícia, almenys, de moment

Hi ha hagut moltes burles i crítiques i se li ha dit que ningú té res en contra d'ella i que, també hi ha molta gent que no se'n recorda ja d'ella, Eurovisió 2022 ja va passar; ara acabem de celebrar la del 2023, amb Blanca Paloma quedant en la 17ª posició, però en aquest cas, no hi ha hagut cap revolta per la seva victòria a Benidorm Fest.

La fan que va rebre la resposta de Chanel ha dit que l'entén i que espera que aviat s'animi a tornar a Galícia perquè hi ha gent que sempre l'ha animat i ha confiat en ella.