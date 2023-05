Nou drama per a Tamara Falcó a menys de dos mesos del casament. La marquesa de Grinyó s'ha despertat aquest matí amb la notícia que cap núvia voldria rebre. La firma encarregada de dissenyar el seu vestit de núvia ha trencat amb ella. Ha emès un comunicat en què explica que renuncia a dissenyar la roba que la filla d'Isabel Preysler hauria de portar el dia més especial amb Iñígo Onieva.

Sophie et Voilà ha emès un comunicat a través del diari 'El País' en què informa de la decisió de la firma i de la dissenyadora amb motiu dels desacords que s'han viscut amb Tamara Falcó durant aquests mesos. L'escrit recull el següent:

"Des de Sophie et Voilà volem informar que:

Lamentablement, l'acord entre Sophie et Voilà i la Sra. Falcó per a la confecció del seu vestit de núvia ha hagut de finalitzar a conseqüència de l'incompliment contractual per part de la Sra. Falcó.

Des del principi hem posat tot el nostre afany perquè se senti la núvia més maca de l'any, cuidant cada detall i escoltant les seves idees. Entenem la importància de capturar l'essència sobre els conceptes i les inspiracions de les nostres núvies i, com és normal, en la majoria dels casos partim d'una inspiració en altres dissenys que combinem amb l'estil de Sophie et Voilà i el savoire faire de les professionals de primer nivell d'aquesta companyia.

Tot i això, sentim un profund respecte per la creació artística d'altres companys i la nostra ètica empresarial ens impedeix traspassar certs límits que posarien en perill l'autoria original del disseny.

Per això, i pel respecte que ens mereix l'originalitat dels treballs d'altres marques d'alta costura, no podem complir determinades exigències de la Sra. Falcó, que des de l'inici de la relació hem desaconsellat i hem negat a fer per acostar-se massa a dissenys aliens a la nostra signatura.

Finalment, volem agrair-li a la Sra. Falcó i a tot el seu equip la confiança dipositada a Sophie et Voilà durant aquests intensos dies i traslladar-li els nostres millors desitjos per al dia del casament”, diu el comunicat.

Tamara Falcó se n'ha assabentat en veure aquesta inesperada notícia als mitjans i, uns minuts després confessa a les pàgines de la revista '¡Hola!', la seva sorpresa davant els fets. La filla d'Isabel Preylser ha assegurat que no tenia "ni idea" i que mai no va pensar que arribarien a aquest punt. "De fet, estàvem treballant, almenys per part nostra, en una entesa".

Ha volgut negar "categòricament" l'acusació de la firma, que deixaven caure que Tamara havia demanat copiar el vestit d'un altre dissenyador. "A veure… Com demanaré que facin alguna cosa així si jo soc la primera que em dedico a la moda. Tinc un respecte màxim als dissenyadors i a tots els treballs relacionats amb la professió, especialment perquè treballo amb Pedro del Hierro", ha dit.

"He de començar tot des de zero. Em fa molta pena perquè el que havia de ser un moment super especial i il·lusionant perquè havia de triar el vestit i provar-me'l s'havia convertit en un conflicte ple de moments de tensió. S'havia desvirtuat totalment el procés... però, així i tot, no vaig pensar que anéssim a arribar fins aquí", ha confessat.