Des que Shakira va llançar el seu últim tema, 'Acròstic', Gerard Piqué ha estat completament desaparegut. De fet, fa uns dies no assistia al sopar que celebrava la plantilla del FC Barcelona pel seu títol de Lliga... tot apunta al fet que el futbolista no volia aparèixer públicament a causa del seu empipament amb la colombiana per haver mostrat als seus fills Milan i Sasha al videoclip de la cançó.

Aquest dissabte Piqué ha tornat a sorprendre a tots els seus seguidors d'Instagram publicant una imatge que demostra el moment que està vivint. Posant al costat de Clara Chía, el futbolista es deixa veure d'allò més enamorat... i és que la jove s'ha convertit aquests últims mesos en el seu màxim suport i junts afronten aquesta nova etapa de la millor forma possible. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) Han estat molt poques les vegades en les quals hem pogut veure a la parella, de fet, sempre s'han amagat de la premsa i han preferit portar la seva relació amb la màxima discreció possible. No obstant això, sap perfectament quan aparèixer públicament i com llançar-li un dard a la seva exparella sense necessitat d'escriure cap text. Amb un simple cor en taronja, el futbolista ha deixat clar que tot el que li interessa en aquest moment està en aquesta foto, una dona amb la qual ha començat una relació i amb la qual li veiem d'allò més feliç i enamorat. Sis mesos després de publicar la seva primera imatge amb la jove, sembla que aquest dissabte sentia la necessitat de tornar a pregonar als quatre vents el seu amor per ella.