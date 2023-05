La cervesa és una de les begudes més consumides a Espanya, tant que s’ha convertit en un país amb una autèntica cultura cervesera i és de les regions del món on més quantitat se’n consumeix. Als supermercats i als bars podem trobar una gran varietat de marques que s’adapten al gust del consumidor i moltes persones hi estan acostumades habitualment, però és bo beure cervesa cada dia?

El primer que cal aclarir és que la cervesa és una beguda alcohòlica i l’alcohol mai és bo per a la salut. Això no significa que l’hagis d’eliminar per complet de la teva dieta, simplement cal aprendre a beure de manera controlada i amb moderació perquè no es torni un hàbit dolent en el nostre dia a dia i ens provoqui serioses malalties.

La cervesa és una beguda alcohòlica que s’elabora amb grans d’ordi i que es fermenten amb aigua i llevat. A més, s’aromatitza amb llúpol o altres plantes que li donen aquest gust amarg que tant agrada. Prendre una cervesa amb els amics s’ha tornat ja tota una tradició a l'Estat i, per aquest motiu, a Espanya la indústria de la cervesa continua en auge amb grans marques nacionals que ja ocupen una part important del mercat internacional.

Efectes negatius de beure cervesa en excés

Com ja hem dit, l’alcohol és una substància tòxica dins del nostre organisme i que no aporta cap mena de benefici, són calories buides. Per aquest motiu, els nutricionistes insisteixen que és millor retirar de la dieta la cervesa quan volem perdre pes i no consumir-ne diàriament. Però no només és perjudicial quan volem aprimar-nos. Tot això provoca en el nostre organisme fer un ús abusiu de la cervesa:

Provoca malalties com la cirrosi. L’alcohol és una substància que pot fer-nos molt mal a la salut. Està comprovat que l’ús abusiu pot provocar greus malalties al fetge i fins i tot arribar a cirrosi. A més, també pot augmentar el risc de càncer de laringe, esòfag, boca, coll, còlon i fetge.

Augmenta el risc d’hipertensió, per la qual cosa pot afectar la salut cardiovascular.

Obesitat: el consum abusiu de begudes alcohòliques augmenta el consum de calories en un dia i com hem dit són calories buides, no aporten energia. Diversos estudis sostenen que consumir dues o més cerveses al dia pot augmentar el sobrepès en un 34%.

Risc de depressió: l’alcoholisme és una malaltia molt seriosa. El consum d’aquesta substància provoca a mitjà i llarg termini riscos de patir depressió i dependència.

Fatiga corporal i mental: la cervesa també és una beguda gasosa, per la qual cosa al costat de l’alcohol pot provocar malestar estomacal. A més, el seu consum abusiu també pot danyar les connexions neuronals del cervell.

Té beneficis beure cervesa?

Aquesta beguda d’ordi conté una graduació menor d’alcohol, en general d’entre 4 i 6 graus, tot i que n’hi ha algunes que poden arribar fins a 20. No se’n recomana el consum diari i abusiu, però alguns estudis aporten informació sobre els beneficis que ens pot aportar si en fem un consum responsable i moderat.

Gràcies a les seves propietats i components, la cervesa aporta nutrients com vitamines, carbohidrats, proteïnes i minerals. A més, gràcies que conté silici i propietats antioxidants, també pot enfortir la nostra salut òssia. A més, un consum moderat també pot ajudar a prevenir algunes malalties relacionades amb el cor.

No és cert el mite que sempre ha circulat que beure un vas de cervesa o de vi al dia sigui bo per a la salut, ja que l’alcohol mai és bo per a la salut. Es pot gaudir d’aquest tipus de begudes, però sempre amb moderació i fent-ne un consum responsable.