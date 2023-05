Quan falten pocs dies per a la celebració de les eleccions municipals, els candidats de Manresa apuren la campanya electoral per totes les vies possibles. Una d'elles: les xarxes socials. En els darrers anys, aquestes plataformes s'han consolidat com un dels principals canals de comunicació dels partits polítics. Les xarxes permeten dona una imatge de les formacions més atrevida i arriscada. I així ho demostren la majoria dels alcaldables de la capital del Bages, que a través d'imatges i clips curts a Instagram i piulades a Twitter, proven formes diferents de connectar amb l’electorat. I només tres, s'atreveixen amb els vídeos de TikTok.