El raper i cantant espanyol, suposadament, va retocar dues imatges de l'artista catalana on se li veien els pits, cosa que no va succeir mai, segons Rosalia i, la va penjar a les seves xarxes socials. JC Reyes té 261.000 seguidors a Instagram, també té altres xarxes socials com TikTok i actualment, fa concerts nacionals, l'altre dia, per exemple a Barcelona.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

"El cos d'una dona no és propietat pública, no és mercaderia per la teva estratègia de màrqueting. Aquestes fotos estaven editades i vas crear una falsa narrativa al voltant, quant jo, ni et conec personalment. Existeix una cosa que es diu consentiment i tots als que us va fer gràcia, espero de tot cor que un dia aprengueu que veniu d'una dona, que les dones som sagrades i que se'ns ha de respectar, bye".

La cantant Aitana dona suport públicament a Rosalia a través d'un tweet on ho deixa clar "Més clar, impossible".

Segons diverses fonts, el cantant ha demanat perdó a Rosalia, però no de la forma esperada per a molts seguidors i artistes. Així doncs, aquí entra altra vegada la sexualització de la dona i les faltes de respecte constants cap al sexe femení. Més respecte i menys sexualització!

La resposta de Juan Manual Cortés Reyes, JC Reyes, després de la revolta que va crear ha estat, fa només una hora, "No soc ni un empaitador sexual, ni un violador ni sé com funciona Photoshop, ni perdo el temps fent això. Jo vaig pujar la foto sense més. No pensava que amb els seguidors que tinc la història pogués haver donat tantes voltes al món. Ni que s'interpretaria així, només ho feia en pla de broma. Jo demano perdó a Rosalia de tot cor perquè les persones també ens equivoquem."

Les paraules de suport de Rauw Alejandro a la seva futura esposa

La imatge que va difondre JC Reyes a les xarxes socials, encara hi corren, però encara, "va tenir el detall" de posar-li uns emojis amb una careta amb cor a ambdós pits, per tal de no mostrar tota la nuesa d'aquests. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha donat suport a Rosalia a través de Twitter, igual que l'actual parella de la cantant, Rauwl Alejandro, el qual ha estat molt decisiu i ferm en les seves declaracions.

Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí…



y trankii baby que tu tiene a España contigo y el mundo entero. Y tmbn me tienes a mi y a PR. No hay que mirar pa abajo nosotros llenamos estadios y tenemos el cariño de la gente 🏟️ tenemos lo que tenemos por trabajar duro y por hacer… https://t.co/4LS8kigzMI — RAULEETO (@rauwalejandro) May 24, 2023

Abans de l'últim vídeo d'Instagram per part del raper JC Reyes, d'avui mateix, el raper, fa dos dies penjava un vídeo a TikTok on contestava a totes les persones que havien vist penosa l'actuació del raper, per difondre unes imatges falses i privades de la cantant.

"Mireu les dones aquestes que m'esteu posant quin fastig que dones, a la 'xavala' només se li veu l'escot, respecteu e! (...)"

Contradicció rere contradicció!

Després d'aquest vídeo va fer un altre directe al seu compte de TikTok @theyounggypsy on citava que ella li enviava aquestes imatges, però que no podia anar-les penjant perquè seria un pocavergonya. Només estava expressant el que ell sentia quan rebia les imatges de Rosalia per privat, que, segons ell, la cantant li enviava.