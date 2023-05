Un home que va obrir la porta d’emergència d’un avió d’Asiana Airlines en ple vol se sentia «sufocat» i volia sortir-ne ràpidament, va informar dissabte la policia sud-coreana.

L’avió transportava gairebé 200 passatgers divendres cap a la pista de l’Aeroport Internacional de Daegu, 240 quilòmetres al sud de Seül, en un vol local. Quan l’avió s'havia enlairat uns 200 metres, l’home, d’uns 30 anys, segons la policia, va obrir-ne la porta de sortida.

El passatger va ser portat interrogat per la policia de Daegu, a la qual va explicar que estava «sota estrès a l’haver perdut la feina recentment».

«Va sentir que el vol trigava més del compte i es va sentir sufocat a la cabina», va dir a AFP un detectiu policial de Daegu. «Volia sortir-ne ràpidament».

🇰🇷 | Un pasajero abrió la puerta de salida de emergencia de un avión de Asiana Airlines durante un vuelo en Corea del Sur el viernes, lo que provocó una ráfaga de aire dentro de la cabina antes de que el avión aterrizara.

pic.twitter.com/xM6yqSovxu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 27 de mayo de 2023

El passatger s’exposa a 10 anys de presó per violar les lleis de seguretat en aviació.

En un vídeo gravat per un passatger es veu com el vent entrava amb força per la porta oberta i com algunes persones cridaven per la sorpresa.

Un pasajero de un avión de Asiana Airlines abrió una puerta de salida de emergencia en pleno vuelo, antes de aterrizar en Corea del Sur. Doce pasajeros fueron hospitalizados con dificultades respiratorias. pic.twitter.com/slR1LRPIpV — ☛ Momentos Virales ☛ (@momentoviral) 26 de mayo de 2023

Diversos passatgers van ser traslladats a l’hospital en patir dificultats respiratòries, però no hi va haver ferits greus ni danys, segons el Ministeri de Transports del país.

«Va ser un caos: la gent que hi havia a prop de la porta es desmaiaven una a una i les assistents de vol cridaven als metges a bord», va relatar un passatger de 44 anys a l’agència Yonhap.

Un funcionari del Ministeri de Transports va dir a l’AFP que va ser «el primer incident com aquest» del qual té coneixement en la història de l’aviació coreana.

Els experts asseguren que la indústria aèria sud-coreana té un sòlid historial de seguretat.