Anar al concert del teu artista preferit ja és prou especial com perquè després se't comprometin durant l'esdeveniment i, l'endemà, li expliquis com vas viure la proposició en persona al teu ídol. Això és el que li ha succeït a una fan de Chris Martin, vocalista de Coldplay. La jove va assistir a un dels quatre concerts que la banda ofereix aquesta setmana a Barcelona. Enmig del concert, es va comprometre amb la seva parella. La història de pel·lícula no s'acaba aquí.

L'endemà, la jove va trobar-se Martin al passeig de la platja del Bogatell de la capital catalana. Duia una gorra i anava descalç. Xafardejava el mòbil davant d'una moto estacionada. Despreocupat. Com si fos un barceloní més i no una estrella internacional que omplirà en quatre nits l'Estadi Olímpic amb 200.000 persones. La noia va enregistrar la trobada esporàdica amb el cantant i la va penjar a TikTok. "Ves lent" se la sent dir al conductor del cotxe en el qual viatja. Al vídeo, la usuària grava la via pública, quan tot d'una es troba amb el cantant. #coldplay#dreamscometrue #barcelona #coldplaybarcelona2023 #viral ♬ A Sky Full of Stars - Coldplay @sberacierto SOY MUY FELIZ AHORA MISMO #chirsmartin "Chris, t'estimo, només volia dir això, ets molt especial a la meva vida" diu la noia en anglès. L'artista aixeca la mirada i es du la mà al cor en un gest d'agraïment. "Em vaig comprometre ahir al teu concert" declara la jove. Martin li llança un petó a l'aire i s'acomiada d'ella amb la mà. El vídeo del moment s'ha fet viral i ja acumula més de mig milió de visualitzacions.