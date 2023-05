Un gest de tendre acaba amb final tràgic. Casey Rivara circulava dijous passat pels carrers de Rocklin, a Califòrnia (Estats Units) quan, de camí a casa, va veure «una mama ànec amb els seus aneguets intentant creuar una intersecció freqüentada», expliquen els familiars de l’home, que viatjaven amb ell. Així que Rivara, de 41 anys, va baixar del cotxe i va ajudar les animals a creuar de Stanford Rach al Park Drive. Els testimonis que van veure el seu gest de tendresa i amabilitat no van dubtar a aplaudir-lo. I, per descomptat, en gravar el moment amb el mòbil. No obstant, tot es va truncar segons després, quan el pare de família va ser atropellat per un altre vehicle i va morir a l’acte.

«No vaig veure el cotxe. Va aparèixer del no-res. L’únic que recordo és el so de l’impacte i veure l’home sortir volant pels aires», va precisar un testimoni dels fets, William Winsatt, al canal de televisió KCRA-TV, afiliada a la NBC. Després, recorda veure una sabata i un mitjó al carrer. La conductora es va quedar al lloc de l’accident i, tot i que la investigació encara està en curs, és poc probable que s’enfronti a càrrecs criminals, va declarar la policia de Rocklin en un comunicat de premsa i als mitjans locals. «Encara tenim moltes proves per revisar, però a primera vista no sembla que hi hagi hagut negligència criminal», va afegir el cap del departament, Scott Horrillo, a ‘NBC News’. En aquest sentit, al vídeo s’aprecia com el semàfor per als transeünts estava en vermell. «Casey era el marit i pare més amable i increïble. Fins i tot, el seu últim acte en aquest món va ser una mostra de la seva compassió», va dir la seva tieta, Tracey Rivara, en una pàgina verificada de GoFundMe que recapta fons per a la seva viuda Angel, la seva filla d’11 anys i el seu fill, de 6. Fins aquest dimecres, la família havia recollit gairebé 120.000 euros. Un dia després del sinistre, es va alçar un petit memorial improvisat al lloc dels fets en honor a Rivara. La gent de la ciutat, situada a 35 quilòmetres de Sacramento, va deixar flors i molts aneguets de goma, en record del gest tan bondadós que va tenir amb els animals.