Es fan anomenar 'gym bros'. Són homenots que reafirmen la seva masculinitat a les sales de pesos dels seus gimnasos. Exhibeixen la seva musculatura a TikTok: bíceps que semblen pilotes medicinals; pectorals a punt d'esclatar; abdominals que ratllarien un diamant. Són moles humanes plenes de testosterona i van sempre amb un mòbil a la mà. Perill.

En aquesta carrera cap a la vigorexia tiktokera, l'obsessió per inflar múscul ha fet que alguns 'gym bros' emprenguin una senda culinària tant aberrant com perillosa. Resulta que un tiktoker ha descobert que el menjar per a gossos conté una quantitat colossal de proteïnes, l'element estrella per a guanyar múscul. I alguns no han dubtat a travessar el llindar que separa a l'humà del gos. En altres paraules: han inclòs el menjar per a animals en la seva dieta.

Aquests aliments per a mascotes inclouen en els seus ingredients trossos de pulmó i mamelles, elements poc amistosos amb el nostre tracte digestiu. I millor no parlar dels bacteris i altres enemics de la salut.

Sense TikTok, segurament no tindríem addictes al gimnàs sopant bols de Dog Chow. Només ens queda esperar l'inevitable, que, algú obri el primer restaurant 'brunch' per a 'gym bros' a Catalunya, amb un bufet lliure de menjar per a gossos en tots els formats: 'snack's, penso, pasta humida, barretes dentals i premis.