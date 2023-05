La convocatòria d'eleccions a l'Estat espanyol ha agafat per sorpresa a tothom. Les emissions en directe d'alguns programes han permès veure la reacció dels periodistes que estaven emetent en directe la compareixença del Pedro Sánchez quan ha anunciat que els ciutadans hauran de tornar a passar per les urnes en poc menys de dos mesos. Una usuària de Twitter ha recollit aquestes reaccions, que s'han viralitzat ràpidament. Entre els més destacats figuren el d'Àngels Barceló, Laura Rosel o Helena Garcia Melero.

De forma molt espontània, alguns periodistes no han pogut amagar la seva sorpresa davant la notícia, que s'ha fet pública poques hores després d'una intensa nit electoral. Després d'una frenètica campanya per a les eleccions municipals i una nit de recomptes que ha tingut el sector treballant fins ben entrada la matinada, molts periodistes han vist com l'etapa tancada ahir és només un punt i a part.

Ara comença el compte enrere per a les generals, que ben segur coincidiran amb el període vacacional de molts professionals. És a dir, viatges i setmanes festives, queden en mig d'unes setmanes en què els periodistes han de treballar a ple rendiment.