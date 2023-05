Telecinco prescindirà de 'Sálvame' i ara ja sabem qui en té la culpa: Aramís Fuster. La vident berguedana assegura que la cancel·lació del veterà programa del cor és obra seva, segons va confessar aquest cap de setmana a 'La gran contradicció', espai de 8tv.

"Has provocat el final de 'Sálvame'?", li va preguntar obertament la presentadora del format. "Sí, completament, en presumeixo", va confessar amb rotunditat. Com? Incloent el programa de Jorge Javier Vázquez al seu llibre negre, va detallar seguidament. I el motiu? Les faltes de respecte que patia quan anava al plató a explicar algun muntatge.

"Em van faltar al respecte i vaig dir, 'Sí?', d'acord, ara callo i cobro'; he cobrat milionades de 'Sálvame', però fins i tot a mi se m'omplen els collons i dic que s'ha acabat", justifica la bruixa la seva decisió de fer servir el seu llibre negre per intentar posar fi a l'espai de Telecinco.

Tot i això, la berguedana també reconeix que no li ha estat fàcil aconseguir-ho: "M'ha costat acabar amb 'Sálvame', no et pensis que ha estat fàcil. No ho vaig ficar al llibre negre el primer dia. Això s'ho han anat guanyant a pols".