«És un robatori i un abús. El client ha de pagar cada vegada més i més». Així de contundents es mostren la María Luisa, la María i l’Antonio poc abans d’embarcar en el seu vol cap a Luxemburg. Ho tenen molt clar: «No pagarem per una cosa que ja hem pagat. Si cal, llencem les ensaïmades». A Son Sant Joan la majoria de turistes no tenen ni idea de l’enrenou que ha generat Ryanair en obligar a abonar 45 euros a una parella de viatgers per poder embarcar amb les ensaïmades en el seu vol: «Ah, que hem de pagar?», protesta un altre passatger, Luis Martín, preguntat per la polèmica.

Martín viatja de tornada a Salamanca després d’unes vacances a Mallorca amb 150 inscrits més en un programa de viatges per a persones grans. Tots ells formen una llarguíssima fila als taulells de facturació i la majoria porten entre el seu equipatge el tradicional producte de rebosteria: «Les hem encarregat a l’hotel», explica Martín, al costat d’una pila de quatre ensaïmades. «Si em diuen que he de pagar per portar-les i m’agafen cabrejat, les deixo. Avui dia ja pots aconseguir ensaïmades a Salamanca i a qualsevol ciutat», assegura.

Cèsar Nieto viatja en el mateix vol i pensa emportar-se les seves dues ensaïmades: «M’han costat 12,50 euros cadascuna. Però si em fan pagar, amb tot el dolor del món les deixaré a terra. No val la pena», comenta. Igual com altres viatgers, assenyala que no ha rebut cap informació, ni dels organitzadors del viatge ni del mateix hotel, que adverteixi del risc d’embarcar el típic dolç. «Almenys que ens n’informin abans, que ningú ens ha avisat», lamenta un altre habitant de Salamanca, Eduardo García.

Qui sí que estava al corrent de la controvèrsia és Miquel Irles, originari del barri palmesà del Puig de Sant Pere, però confia que l’aerolínia UEP!Fly no li posarà cap problema per volar a Eivissa: «Porto ensaïmades de la Pastisseria Real per al meu fill, la meva nora i la meva neta». Sobre la política de restriccions al tradicional producte, Irles recorda que «no fa més que perjudicar els comerços de Mallorca» i fomentar la competència deslleial entre els forns.

Això mateix remarca també Susana López abans de volar a Segòvia: «Trist servei fan les aerolínies als productes locals», apunta. «A més, a l’aeroport sí que les puc comprar i no em posen cap problema. Aquestes no pesen, o què?», continua López, que ha apostat per la Pastelería Ángel per comprar el dolç: «Em van oferir enviar-les a casa, però he preferit fer la despesa aquí», diu somrient.

De fet, el gerent de l’Associació de Forners i Pastissers de Balears, Pep Magraner, ha considerat després de la polèmica que és un «greuge comparatiu» que al recinte de Son Sant Joan es puguin comprar ensaïmades sense cap restricció i ha demanat «igualtat d’oportunitats» en la comercialització de l’ensaïmada, «l’ambaixadora de Mallorca al món».