La Marta, una estudiant italiana que es gradua aquest dimecres, no comptarà amb la presència del seu pare en la cerimònia de graduació universitària. La raó? L'home ha preferit viatjar a Budapest per a veure la final de la Lliga Europa entre la Roma i el Sevilla. La tria del progenitor ha deslligat una intensa polèmica, després de fer-se viral en les xarxes socials.

"Em dic Marta i m'agradaria explicar-vos una cosa que m'està posant malalta. Dimecres que ve, dia 31, em graduo en biologia, però el meu pare no estarà en la cerimònia perquè m'ha dit que ha trobat entrades per a la final de la Lliga entre la Roma i el Sevilla a Budapest", va explicar fa uns dies en un programa de ràdio de l'emissora pública Rai. La jove es va mostrar desolada perquè "per a un home de 60 anys, la graduació de la seva filla va després que el seu equip de futbol".

La història, que es va viralitzar immediatament a internet, ha despertat una intensa controvèrsia, amb nombrosos comentaris i crides tant al pare com a la filla perquè entenguin a l'altre i es col·loquin en el seu lloc.

Curiosament, l'entrenador i exjugador Daniele de Rossi, un dels grans símbols del club romanista, va revelar que no acudiria a la final, a la qual havia estat convidat, per la graduació de la seva filla Gaia. La Roma "va tenir l'amabilitat de convidar-me a la final", va revelar l'excapità, "i vaig haver de negar-me perquè quan un tros del teu cor es gradua no pots faltar, no hi ha final que valgui", va escriure a les seves xarxes socials.

L'estadi Puskas Sorra de Budapest serà l'escenari de la final de la Lliga Europa entre el Sevilla i la Roma dimecres 31 de maig, un duel en el qual no sols està en joc el títol, sinó un bitllet a la pròxima Lliga de Campions.