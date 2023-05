La banda britànica Coldplay va actuar aquest diumenge per quarta i última vegada a Barcelona, i va posar així el fermall d’or a quatre dates multitudinàries que, segons Live Nation, han batut el rècord d’assistència a un esdeveniment d’aquestes característiques: fins a un total de 225.000 persones van disfrutar de Chris Martin i els seus a la capital catalana. No obstant, aquesta xifra podria ser molt més alta si es comptabilitzessin aquells fans que es van quedar sense entrada per al xou i, tot i així, van optar per acudir als voltants de l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic.

Evidència d’això són vídeos com el que ha compartit l’usuari @ibeyxd, en el qual apareixen centenars de seguidors corejant les mítiques cançons de Coldplay i il·luminant amb els flaixos dels seus mòbils des dels afores del recinte on s’estava celebrant el concert. Les imatges han arribat a la mateixa banda de pop, que ha retuitejat la publicació disparant el número de ‘m’agrades’ fins als gairebé 26.000 en qüestió d’hores. 🥹❤️ https://t.co/36TtWym23M — Coldplay (@coldplay) 27 de mayo de 2023 Pel que sembla, no es tracta d’un fet aïllat de l’última data, sinó que és una escena que s’ha anat repetint des que la banda formada a Londres ja fa gairebé dues dècades va aterrar a Espanya dimecres passat per seguir amb la seva gira ‘Music of the Spheres World Tour’. ¡Qué locura! Yo fui el miércoles y así estaba... Misma ubicación, misma canción: pic.twitter.com/BPZaQ6q4pV — David NT (@dnt_lh92) 27 de mayo de 2023