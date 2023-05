Uns són més de gossos, d'altres són més de gats. I la tiktoker Marta Martí (@martamartinailsacademy) és més de coloms. En especial, d'un en concret. L'anomena "Gordita" i és la protagonista d'alguns dels vídeos del seu perfil de TikTok, amb els quals ha arribat a tenir més de sis milions de reproduccions.

Martí relata en un vídeo que va conèixer l'au a la terrassa d'un bar que freqüentava. "S'aproximava a mi sense por, tingués menjar o no, i es quedava al meu costat" explica la catalana. La relació amb l'animal va durar un any. Es trobaven dia rere dia, fins que Martí va canviar d'ubicació i va perdre la pista de l'au. "L'amo del bar em deia: Marta, el teu colom ve tots els dies, així que vaig decidir tornar per la zona" comenta.

La catalana assegura que l'animal la reconeix quan està parada en un semàfor. Quan la veu, l'au vola fins a arribar al seu costat. Fins i tot, quan no du menjar per oferir-li. "S'ha convertit en una mascota molt especial" declara Martí. I també molt popular. Alguns dels vídeos on apareix "Gordita" acumulen milions de visualitzacions i milers de comentaris que aplaudeixen la tendra relació entre la catalana i l'animal.

@martamartinailsacademy Mi Gordita 🥰 todo empezo en una terraza de bar, donde yo iba todos los dias, se acercaba a mi sin miedos, tuviera comida o no, y se quedaba a mi lado … m parecio super simpatica y asi cada dia duarante 1 año… y d repente cambie mi ubicacion y deje d verla … y el dueño del bar me decia, Marta tu paloma viene todos los dias…. Y decidi ir de nuevo x la zona … y ella es capaz d reconocerme estando parada en un semaforo y volar a ras d suelo y llegar a hasta mi! … y no llevo comida todos los dia xq la veo muy d vez en cuando, xq eso sin querer se a convertirdo en una mascota muy especial…. Y si le pongo de comer cuando puedo, en una zona de tierra y comida como arroz y lentejas. Creo q todo ser vivo se merece un resto y afecto! Si ellas estan en este mundo es x algo! Son limpias, les encanta bañase y asearse… si las palomas estas sucias, es xq las calles estan sucias!

Així i tot, Martí no s'escapa de rebre algun comentari de rebuig. "Crec que tot ésser viu mereix el nostre afecte.Si elles estan en aquest món és per alguna raó" defensa Martí en resposta. "Són netes, els encanta banyar-se i netejar-se. Si els coloms estan bruts, és perquè els carrers ho estan" finalitza.