La precampanya del PSOE ha donat el tret de sortida. I ho ha fet amb un missatge rotund: “la mentida”. El vídeo dels socialistes contra el PP que ha aconseguit un milió de reproduccions en menys de 6 hores.

Un missatge que ha publicat a través del seu perfil de Twitter en què destaquen que "el PP es descobreix i confirma que això és el que volen per a Espanya i aquest és el projecte polític que volen conformar", acompanyat d'un vídeo en què recorda als ciutadans mitjançant fotogrames breus el desastre del Prestige, el vessament de petroli a Galícia provocat per l'enfonsament del vaixell petrolier Prestige el 2002, els esdeveniments d'ETA, i fins i tot, la corrupció dels líders populars, entre ells Mariano Rajoy o José Maria Aznar.

Pedro Sánchez, el president del Govern defensa que davant de la política de la mentida, faran "política de veritat". "Fem del PSOE el partit de l'esperança per a la classe mitjana treballadora". No és la primera vegada que llancen aquest missatge. El secretari general del PSOE, en una assemblea oberta a Tarragona, va denunciar “que hi ha moltes mentides a la política espanyola i catalana”.

En aquest sentit, arrenca la precampanya electoral del PSOE després de l'avançament electoral en què les noves Corts es constituiran a mitjans d'agost i la investidura no s'espera abans de finals d'aquell mes.

LA MENTIRA.



El PP se descubre y confirma que esto es lo que quieren para España y este es el proyecto político que quieren conformar. pic.twitter.com/6DiMOC8Dxj — PSOE (@PSOE) 30 de mayo de 2023

Denúncies sobre la "mentida" política

“Davant de la mentida, fem del PSOE el partit de l'esperança de la classe mitjana treballadora perquè és l'únic partit que els pot treure de la difícil situació en què els ha col·locat el Govern de Mariano Rajoy amb les retallades en drets i llibertats. Signarem un nou contracte ciutadans que tindrà la bona feina, la lluita per la igualtat i el rearmament de la política des de la veritat”.

El vídeo publicat pel PSOE està sent molt comentat fins al punt que ha arribat a les orelles del portaveu de campanya del PP, Borja Sémper qui ha respost de manera directa: "ho sento pels socialistes que han de suportar aquesta vergonya". La seva republicació ha ajudat a fer que assoleixi més d'un milió de reproduccions en poques hores.