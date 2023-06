Mario Picazo, meteoròleg d'eltiempo.es, va publicar fa uns dies les conclusions d'un estudi recent sobre el canvi climàtic i no va passar desapercebut. L'expert és conegut per les seves prediccions meteorològiques setmanals, així com per ser un dels primers a informar sobre el fenomen que succeirà durant aquest estiu, conegut com 'El Niño'.

Una de les conseqüències més devastadores del canvi climàtic i que molts encara, no ho creuen, tot i les revelacions científiques sobre aquest! "No només plourà i nevarà a diverses zones, també s'espera que augmenti la intensitat de l'evaporació d'algunes superfícies d'aigua." Com més evaporació, més gran serà l'impacte sobre els recursos hídrics en diferents regions ja castigades per intenses sequeres. Els resultats de l'estudi liderat per Ashok Mishra a la Universitat de Clemson no només reflectien l'impacte que el canvi climàtic tindrà en la variabilitat de la precipitació, també pel que fa al factor de l'evaporació. "Les estacions seques seran més seques que fins ara, mentre que les plujoses veuran més precipitacions. Encara que, la sequera és un problema fonamental que afecta milions de regions, preocupa més l'impacte que pugui tenir l'excés de precipitació en algunes regions a causa de les devastadores inundacions", explica Picazo. Céline Cousteau, documentalista: «S’ha d’explicar el canvi climàtic amb exemples tangibles» 'El Niño' va prenent forma Mario Picazo ha tornat a insistir sobre un fenomen temut. El passat 9 d'abril va compartir un tweet en què confirmava que "estava agafant forma". L'expert apunta que "en l'àmbit global predominen les anomalies positives de temperatura de l'aigua als nostres oceans. 'El Niño' va agafant forma, a poc a poc, i crida l'atenció el contrast entre un Pacífic nord més càlid del normal i un Pacífic al costat de la costa del Nord Amèrica molt més fred". Cal assenyalar que 'El Niño' és un fenomen natural caracteritzat per la fluctuació de les temperatures de l'oceà a la part central i oriental del Pacífic equatorial, associada a canvis a l'atmosfera. És a dir, té una gran influència en les condicions climàtiques de diverses parts del món.