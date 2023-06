En els darrers anys, les fregidores d'aire han esdevingut un electrodomèstic imprescindible per a molts. La seva popularitat és deguda a la possibilitat de gaudir d'aliments fregits sense necessitat d'utilitzar grans quantitats d'oli, cosa que els converteix en una opció més saludable per a aquells que volen cuidar la seva alimentació sense renunciar al sabor.

Però, com aconseguir que les patates fregides en una fregidora d'aire siguin tan cruixents i saboroses com les tradicionals? Doncs hi ha desenes d'usuaris a xarxes que recomanen diverses solucions. Tanmateix, l'usuari de Twitter @Serthand afirma que té una recepta que "mai ha aconseguit ningú".

La innovadora tecnologia de les fregidores d'aire ha revolucionat la manera com preparem els nostres aliments favorits, però mai no s'havia presenciat un fenomen culinari tan insòlit com el que va passar recentment.

L'usuari, sense pretendre-ho, va aconseguir portar a l'extrem les possibilitats d'una airfryer. La història es va desenvolupar quan @Serthand, un intrèpid aficionat de la cuina, va decidir provar la seva flamant fregidora d'aire per primera vegada. Amb gran entusiasme i expectatives, va col·locar les patates dins de l'electrodomèstic. Tot i això, el que va passar a continuació va deixar tots atònits.

La seva publicació s'ha convertit en un èxit immediat donat que el resultat és sorprenent.

"Acabo d'usar una airfryer d'aquestes per primera vegada i crec que he fet alguna cosa que no havia aconseguit mai ningú: fer papes fregides i crues A LA VEGADA.", escriu en el seu tweet.

pic.twitter.com/WsflZ8ju7o — Serthand (@Serthand) 1 de junio de 2023

Aquest fenomen no representa el funcionament habitual d'una airfryer. Aquests dispositius estan dissenyats per cuinar els aliments de manera uniforme i garantir resultats deliciosos i cruixents. En el cas de l'usuari afortunat, s'ha convertit en una anècdota única que, sens dubte, li proporcionarà un lloc destacat en la història dels experiments gastronòmics casolans.