La segona Champions del Barça femení ha provocat que, aquest cap de setmana, les xarxes socials s'inundin de felicitacions cap a l'equip. Entre elles, va haver-hi la de la ministra d'Igualtat Irene Montero, que es va convertir en una de les més polèmiques. La seva intenció de fer-la en català va ser l'origen d'una confusió que ha desencadenat en desenes de piulades carregades de crítiques.

La ministra va felicitar les jugadores del Barça femení amb un "enhorabona, reines!". Aquest tuit, en català, va viralitzar-se ràpidament per la mala interpretació que se'n va fer. I és que hi va haver qui va confondre l'idioma amb llenguatge inclusiu.

"Reyes i Reinas *, Chicos *, Campiones*, Cracks*. Reines no existeix ortogràficament, per molt que t’hi entossudeixis" li va respondre un usuari. "Reines? Al seu cap no es coneix vida intel·ligent", va increpar un altre. D'altres, fins i tot van recrear la situació en forma de mems, en què bromejaven sobre la confusió de qui va creure que es tractava de llenguatge inclusiu i no català.

La ministra, tot i no contestar els usuaris que van criticar-la de forma directa, va tancar la polèmica amb un dard. Va publicar un segon missatge en català, desitjant "bona nit" als seus seguidors, fent aflorar de nou els comentaris irònics d'alguns internautes.

Davant d'això, hi ha qui va aprofitar per recordar la intencionalitat dels seus missatges. "Per si algú no sap el que és: vol dir "buenas noches" en castellà", va recalcar una usuària.