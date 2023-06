"Alguns animals adoren el teatre". Aquest és el text que acompanya el vídeo viral protagonitzat per un esquirol domèstic que crea una escena del crim sorprenent amb l'objectiu de fingir la seva mort.

El vídeo comença amb una escena aparentment innocent: un esquirol es passeja per l'habitació d'una casa quan, tot d'una, xoca amb una escombra recolzada a la paret. L'objecte li cau a sobre i l'animal se'l queda mirant durant uns segons abans de començar amb una actuació digna d'un Oscar.

Ràpidament, el rosegador s'estira a terra de panxa en l'aire i es queda immòbil. No prou satisfet amb l'escenari que ha creat, es col·loca el pal sobre la panxa, estén les seves potes i deixa caure el cap de manera dramàtica, com si estigués sense vida. L'efecte és tan convincent que fins i tot els observadors que no han vist l'enginyós muntatge des de l'inici podrien caure en el parany.

Però això no és tot. L'esquirol, conscient de l'atenció que ha captat, continua la seva actuació creant una veritable escena del crim. Utilitza la seva creativitat per a col·locar-se el pal, de manera estratègica, a l'altura del coll, donant l'aparença d'un tràgic accident.

Amb més d'1,7 milions de reproduccions en 48 hores, l'icònic clip ha deixat els usuaris de TikTok desconcertats i meravellats per la intel·ligència i l'enginy d'aquest petit animal.