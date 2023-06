Que la pronunciació d’algunes paraules en altres idiomes pot jugar males passades no és cap misteri i, de fet, pot ser fins i tot comprensible. No obstant, si això passa en antena i es llegeix el nom d’una localitat catalana amb accent francès, és normal que passi el que, efectivament, va passar aquest dimarts: que les reaccions dels usuaris en xarxes socials oscil·lin entre l’estupor i la mofa.

La protagonista d’aquest succés va ser ni més ni menys que una periodista d’‘En boca de todos’, programa de Cuatro en què Diego Losada i els seus companys repassen l’actualitat del país. Just quan van informat de la detenció de l’‘estafador de l’amor’, Albert Cavallé, la periodista va deixar anar el nom que va generar una reacció en cadena: «Ha sigut detingut a San Buá, a Barcelona», va dir referint-se al municipi de Sant Boi.

Bagul dels records

Com es podia esperar, les xarxes es van fer ressò d’aquesta pronunciació afrancesada, que, al seu torn, va donar peu que molts usuaris viatgessin al passat per recordar episodis similars. «Ha tornat Tello Zurro als telenotícies?», pregunta irònicament un internauta que fa referència a una equivocació idèntica per part del presentador de TVE. I és que, pel que sembla, aquesta no és la primera vegada (ni possiblement l’última) que un col·laborador de televisió comet aquest mateix error. Un altre usuari respon que a aquest precedent s’hi suma el de la periodista Isabel Gremio, que també va canviar la pronunciació de Sant Boi.

Ha tornat Tello Zurro als telediaris??? — Iosu de la Torre (@IosudelaTorre) 6 de junio de 2023

En Cuatro acaban de decir "San Bua" (textual) en vez de "Sant Boi". Gracias. — Òscar Nin (@mjesusostolaza) 6 de junio de 2023

Alguns, en canvi, es remunten a casos més recents: «L’altre dia, un tio de DAZN, a Llull (jugador de bàsquet del Madrid) li deia Julul. Creuen que el català és un festival de la conya», recrimina. En les respostes al tuit que al·ludeix a la pronuncia de San Buá també es poden trobar habitants del municipi català: «Com a santboià, estic dubtant entre riure o plorar», comenta.