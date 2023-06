La canadenca Laura Kay, 34 anys, va començar a col·leccionar els bigotis del seu gat, Dexter. Aquesta peculiar afició va començar set anys enrere. Kay va trobar bigotis de la seva mascota per tota la casa i va decidir apilar-los distretament a la seva tauleta de nit. A mesura que s'anaven acumulant va decidir començar a ficar-los en una caixa. L'americana assegura que els guarda com un record: "Penso en ells de la mateixa manera que algú podria tenir la foto d'un ser estimat en un reliquiari". No obstant això, no fa res amb els bigotis, a part de guardar-los en la capseta. Segons afirma, és "només per diversió".

La seva afició no és compartida per alguns usuaris que han vist el vídeo i ha rebut comentaris negatius: "La gent m'ha dit que estic boja, que sóc rara i que em busqui un altre hobby". Però la negativitat s'ha vist eclipsada pels comentaris positius i commovedors d'altres amants dels gats. Assenyala que moltes persones també han compartit amb ella històries del dolor que van experimentar després de perdre una mascota. Laura afegeix que "és important no arrencar mai intencionadament els bigotis a un gat. Recull només els que trobin que hagin caigut de manera natural".