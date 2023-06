Ja fa setmanes que s'està especulant sobre la possible relació entre la cantant colombiana i el pilot de Fórmula 1 de Mercedes. Se'ls ha vist en diverses ocasions junts, però en cap moment s'ha pogut confirmar la relació perquè cap d'ells ho ha fet públicament i tampoc se'ls ha vist en una actitud més afectuosa en públic que la que vam poder apreciar durant la jornada de Fórmula 1 a Miami.

Segons la revista 'People' la relació va per bon camí, ja que la cantant Shakira ha viatjat a Barcelona i se l'ha vist en diverses ocasions amb el pilot, de vegades sols i altres amb més persones. Segons la revista, Hamilton i Shakira s'estan coneixent: han anat a sopar junts, han sortit amb amics i han compartit moments íntims, però només falta la foto que confirmi aquesta relació.

Els paparazzis estan desitjant captar aquest moment per tal de fer oficial una relació que sembla que va vent en popa. Aquests rumors van començar a aparèixer quan Lewis Hamilton va rodejar amb la seva mà la cintura de Shakira durant les carreres de Fórmula 1 de Miami, on l'actor Tom Cruise va aparèixer com el 'perdedor' en una batalla per aconseguir una de les dones més sol·licitades del planeta.

Shakira, Piqué i Hamilton

La cantant Shakira és colombiana i va néixer el 1977, Gerard Piqué és català i va néixer el 1987, tots dos es van enamorar tot i els 10 anys de diferència que els distanciaven. Després que la cantant i l'exfutbolista deixessin la seva relació, Shakira s'ha relacionat amb Lewis Hamilton, britànic nascut el 1985 i pilot de Fórmula 1 de Mercedes. Es confirmarà l'amor entre el jove Hamilton i Shakira?